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Законопроект о маркировке домашних животных внесут в Госдуму до конца года

09:00 26.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца текущего года, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По его словам, новая версия закона будет внесена на обсуждение парламентариями в течение полутора месяцев.  

Как рассказали в ведомстве, законопроект уже направлен в правительственную комиссию, после чего и будет внесен в Госдуму. Готовящийся документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

В начале февраля 2019 года Минсельхоз сообщил, что этот законопроект внесен в правительство. Владельцы животных будут обязаны маркировать своих питомцев. При этом способ маркировки можно будет выбрать (татуировка, бирка, чип), а саму постановку на учет сделают бесплатной.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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26.11.2019, 15:28
Гость: ABCD

Хозяин пасеки каждые сутки должен будет подавать декларацию о "поголовье" пчёл, прибыло, убыло, сколько мёда принесли, что бы налоговая была в курсе.
26.11.2019, 15:26
Гость: Неужели, правда?

Непонятно. Может это просто мелкий бизнес чипировщиков? Ну откатывают немного властям, вот им и дают работу...
Какие же там могут быть суммы?
Сколько может быть в регионе карпов кои?
26.11.2019, 15:26
Гость: ABCD

А вы как хотели. Тотальная бюрократизация жизни в стране- это "путь путинизма". Тут даже и гадать не нужно, будет создано министерство "по делам домашних животных", инспекторы, чиновники, начальники, замы, парк представительских авто, и кто всё это из своего кармана должен будет оплачивать?
Только не стоит мечтать о том, что "маркировка" животных там и закончится. Второй этап будет маркировка самих хозяев, но уже властями.
Попытка самостоятельно удалить ЧИП будет расцениваться как уголовное преступление.
Полагаю, ветклиники будут отказывать в обслуживании кисам и бобикам которые "не на учёте". А хозяин принесший туда такое животное будет тут же оштрафован.
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