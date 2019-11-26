Законопроект о маркировке домашних животных внесут в Госдуму до конца года

09:00

Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца текущего года, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По его словам, новая версия закона будет внесена на обсуждение парламентариями в течение полутора месяцев.

Как рассказали в ведомстве, законопроект уже направлен в правительственную комиссию, после чего и будет внесен в Госдуму. Готовящийся документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

В начале февраля 2019 года Минсельхоз сообщил, что этот законопроект внесен в правительство. Владельцы животных будут обязаны маркировать своих питомцев. При этом способ маркировки можно будет выбрать (татуировка, бирка, чип), а саму постановку на учет сделают бесплатной.