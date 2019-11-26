Счетная палата предложила дать властям регионов доступ к налоговой тайне

12:22

Счетная палата предложила дать властям регионов доступ к информации, составляющей налоговую тайну, пишет "Интерфакс".

Предполагается, что обладая данной информацией власти смогут оценить эффективность льгот по налогу на прибыль, которые получают организации.

По данным ведомства, аудиторы подсчитали налоговые расходы бюджета от льгот по налогу на прибыль организаций, которые предоставляют регионы. Оказалось, что в 2018 году эти расходы выросли в два раза по сравнению с 2017 годом.

Количество организаций, которые пользуются такими льготами, в целом по стране за последний год сократилось, но в ряде регионов наблюдается противоположная ситуация. Так, в Санкт-Петербурге количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций увеличилось на 51% (на 30 организаций), а в Московской области - на 96% (на 47 организаций).

Отмечается, что в законах этих регионов не прописаны цели предоставления льгот и критерии их оценки, а методики, по которой регионы оценивают эффективность предоставляемых льгот, не позволяют получить объективный результат.

На объективность оценки влияет и то, что у чиновников нет необходимой информации. В частности, они не имеют доступ к налоговой тайне, им это запрещает статья 102 налогового кодекса. При этом они обязаны оценивать эффективность налоговых расходов для бюджета. Сделать такую оценку нельзя без информации налоговых органов, резюмируют в Счетной палате.

В связи с этим Счетная палата направит правительству письмо с предложением изменить статью 102 Налогового кодекса и разрешить региональным чиновникам доступ к информации, составляющей налоговую тайну, которая им необходима для оценки эффективности налоговых расходов.