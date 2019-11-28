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В «Роскосмосе» выявили новые схемы коррупции

17:00 28.11.2019
Фото с сайта roscosmos.ru
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В «Роскосмосе» выявлены схемы коррупции, которые десятилетиями существовали на предприятиях госкорпорации.

Об этом рассказал руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«На предприятиях госкорпорации длительное время - десятилетиями - существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», - заявил Мельников (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, речь идет о фактах коррупции, выводе средств, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

За последний год, отметил Мельников, было заведено 15 уголовных дел.

Напомним, в мае текущего года сообщалось о выявленных масштабных хищениях на предприятиях госкорпорации. Позднее глава Следственного комитета России заявил, что речь идет о миллиардных хищениях, которым «края не видно».

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что при строительстве космодрома «Восточный» из выделенных 91 млрд рублей было похищено 11 млрд, а возвращено всего 3,5 млрд.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2019, 23:07
Гость: И это не фейк,

как у профессиональных борцов с коррупцией на западные деньги.
28.11.2019, 22:38
Гость: Ник

Если воруют миллиарды подчиненные,то чем занимается руководство Роскосмоса?
28.11.2019, 21:28
Гость: Так вот

почему зарплата рогозина выше чем у директора NASA.
Все комментарии (16)
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