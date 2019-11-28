В «Роскосмосе» выявили новые схемы коррупции

17:00

В «Роскосмосе» выявлены схемы коррупции, которые десятилетиями существовали на предприятиях госкорпорации.

Об этом рассказал руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«На предприятиях госкорпорации длительное время - десятилетиями - существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», - заявил Мельников (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, речь идет о фактах коррупции, выводе средств, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

За последний год, отметил Мельников, было заведено 15 уголовных дел.

Напомним, в мае текущего года сообщалось о выявленных масштабных хищениях на предприятиях госкорпорации. Позднее глава Следственного комитета России заявил, что речь идет о миллиардных хищениях, которым «края не видно».

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что при строительстве космодрома «Восточный» из выделенных 91 млрд рублей было похищено 11 млрд, а возвращено всего 3,5 млрд.