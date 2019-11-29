У России остались только мрачные перспективы на будущее?

Недавняя трагедия с аспирантом МГУ, решившим не уезжать за границу, а развивать науку в своей собственной стране, ставит вопрос - какое будущее нас ждет

В марте 2018 г. Путин объявил, что «…для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей». Под эту идею была создана целая некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». В нее входят такие проекты, как студенческая олимпиада «Я- профессионал», конкурс управленцев «Лидеры России», грантовый конкурс молодежных инициатив и т.д. У школьников существует центр для талантливых ребят Сириус.

Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин

На первый взгляд, красивая картинка, показывающая, что в России все хорошо с социальными лифтами для талантливой молодежи. Наша страна выглядит современной, ничем не отличающейся от передовых стран мира, следующей модному направлению развития «человеческого капитала».

Это красивая картинка для показа по государственным телеканалам. Но эта красивая картинка имеет, к сожалению, крайне малое отношение к реальной ситуации с перспективами молодежи. Это простая «лакировка проблемы» практически полного отсутствия социальных лифтов в стране.

И есть ощущение, что чем больше эта проблема становится, тем больше появляется различных «проектов» по развитию «человеческого капитала». Судить по этим конкурсам о положении с кадровой политикой и социальными лифтами в стране все равно, что судить о благосостоянии России по Москве в пределах Садового кольца.

Реально молодежь в своем большинстве не видит перспектив для себя. Россию поразила разросшаяся до невиданных масштабов проблема кумовства. Если у тебя есть покровитель, родственник, знакомый в чиновничьей среде, тебе открыт зеленый свет, но если этого нет, то пути карьерного роста практически закрыты.

На днях вышло исследование Левада-центра, согласно которому 53% молодежи в возрасте до 24 лет хотели бы выехать из России на постоянное место жительства. Эти цифры разбивают красивую картинку о «России – стране возможностей».

Конечно, потом ВЦИОМ представил новую «красивую» картинку, что на самом деле 41% молодежи просто хотели бы посмотреть мир, поучиться, поработать за границей, а планы уехать окончательно из страны имеют только 5% молодежи. Скорее всего, правда где-то посередине. И значительная часть тех, кто хотел бы уехать из страны, не видя перспектив в настоящее время, рассматривают возвращение обратно, если что-то изменится и они станут востребованы собственной страной.

Пока же они не востребованы собственной страной. И недавняя трагедия с аспирантом МГУ Дмитрием Николаенко, решившим не уезжать за границу, а развивать науку в своей собственной стране, лучшее подтверждение этому.

Дмитрий Николаенко. Фото из соцсетей

22 ноября прошла новость, что из окна общежития МГУ выпал аспирант Дмитрий Николаенко. Это произошло после того, как к нему в комнату зашел отряд полиции (а Дмитрий с недоверием относился к полиции, как, наверное, большинство наших граждан). В новостных сообщениях причины произошедшего подавались как простой несчастный случай, а Дмитрия представляли чуть ли не как человека с помутневшим рассудком или человека, употреблявшего наркотики.

Ситуацию было выгодно подавать в таком свете, так как это позволяло не разбираться в реальных причинах произошедшего и не принимать системных мер по изменению российской научной и образовательной системы. Всю проблему практически списали на отдельно взятого человека.

При этом Дмитрий принципиально не употреблял не только наркотики, но даже и алкоголь, играл в хоккей, был человеком отзывчивым и жизнерадостным. Но истинной его страстью была наука, как это и должно быть для настоящего ученого. На науку он тратил почти все свое время.

Судьба этого молодого ученого выступает прямым указанием на деградацию сложившейся в России научной системы, да и вообще на разрушительность тех ценностей безудержного потребления и безответственности, которые навязываются нашему обществу.

Дмитрий был талантливым экономистом. Закончил школу в небольшом городе Слободской Кировской области с золотой медалью. Стал призером Всероссийской олимпиады школьников по экономике, на основании чего поступил в ВШЭ на экономический факультет. Закончил ВШЭ с красным дипломом. После 6 лет обучения поступил в аспирантуру ВШЭ и стал параллельно преподавать финансы. Он преподавал с такой самоотдачей и таким профессионализмом, что в 2015 г. был признан студентами Лучшим преподавателем ВШЭ.

При этом Дмитрий настолько хорошо разбирался в экономике, математическом анализе и настолько глубоко погружался в передовые статьи по финансам, что его диссертацию не очень хорошо понимали на той кафедре, где он учился, так что ему не давали ее защитить.

От преподавания его отстранили после того, как он увидел неуважительное отношение к своей стране со стороны отдельного преподавателя и обратился к студентам с просьбой обратить на это внимание. Может быть, это было неправильно по форме, но правильно по сути. За это могли бы последовать замечание или выговор, но никак не прекращение преподавания. Но Лучшего преподавателя ВШЭ 2015 года отстранили от преподавания уже в 2016 году. Хотя ВШЭ является государственным, а не частным университетом, а государство должно заботиться о сохранении талантливых преподавателей и их продвижении.

В другом вузе, куда он перешел работать, уровень преподавания Дмитрия оказался «слишком высоким» для этого вуза. По его словам, там его даже просили снизить уровень преподавания, чтобы студентам было «комфортно». Но таким образом настоящих ученых просто принуждают к «халтуре», которая в последнее время становится настоящим бичом нашей страны.

Непонятно, и как так «отстраненно» к ученому отнеслись в МГУ, что ему приходилось бедствовать. Да и фотографии из комнаты аспиранта, находящейся в главном здании главного университета страны могут наводить на мысль, что даже там молодые ученые находятся в бедственном положении (возможно, как и вся наука). На фоне такого отношения к молодому ученому-новатору и произошла трагедия.

Дмитрий совершенно осознанно не поехал за границу, хотя имел приглашение от университета Канады получать ученую степень там. Дмитрий был патриот России и хотел развивать науку в своей собственной стране. Причем экономическую науку, которая находится в России в очень плачевном положении, что и сказывается на кризисном состоянии экономики. У нас есть экономисты, выступающие за национальную экономическую политику, но их так же «задвигают», как это делали с Дмитрием. А в стране по сути господствует экономическая догма «вашингтонского консенсуса», что и приводит к хронической стагнации российской экономики.

Догма не имеет с наукой ничего общего, так как наука требует свободы мысли, свободы творчества, поиска новых и нетривиальных решений. А в догме все уже заранее прописано и заучено, никакого поиска не предполагается. Есть лишь заранее прописанные шаблоны. Но «экономисты», следующие заранее прописанным шаблонам, из ученых превращаются в простых чиновников, действующих по «инструкции».

И, видимо, этого же ждут от молодых ученых: чтобы они не развивали науку, а просто «лебезили» перед начальником, обеспечивая себе стабильное место и продвижение по карьерной лестнице. Но ученый не может существовать как чиновник, тогда он перестает быть ученым, заканчивается творческий процесс.

Могут возразить, что при капитализме «человек человеку волк» и надо быть пронырливым, чтобы добиться успеха. И этого ждут даже от ученых.

Но в самой «капиталистической» и в самой «либеральной» стране, США, отношение к талантливым ученым совершенно другое. Там созданы все условия для таких ученых. Приходилось даже слышать такое выражение российского аспиранта, эмигрировавшего в США для учебы в докторантуре Стэнфордского университета и дальнейшей работы в США: «в США создан настоящий коммунизм для талантливых ученых».

Учеба для таких будущих ученых бесплатна, они получают достойную стипендию, со стороны преподавателей проявляется отношение наставничества, помощи и содействия в развитии, у них достаточно времени для отдыха, после получения научной степени талантливых ученых приглашают лучшие университеты на «рынке труда». И их приглашают за знания и научные результаты, а не на основании кумовства, как это распространено в России.

То есть в США понимают, что хорошего ученого нужно ценить и создавать в чем-то «тепличные» условия. Понимали это и в СССР. Сталин, при котором, казалось бы, существовали «шарашки», хорошо понимал эту идею, особенно после Великой Отечественной войны. К примеру, немецких физиков-ядерщиков, участвовавших в советском ядерном проекте, поселили для работы в Абхазии, создали им лучшие условия для отдыха, лучшее питание и т.д. И они действительно могли полностью отдаваться науке, чувствуя, что их ценят.

Как настоящий ученый Дмитрий решил не становиться «ловкачом», а захотел отстаивать принципы научной честности и ответственности перед страной. К сожалению, в настоящий период в нашей стране это невостребовано и рассматривается даже как ошибка. А желание помогать своей стране просто игнорируется.

Складывается ощущение, что простую истину о необходимости особого отношения к науке и национально ориентированным ученым не понимают только российские неолибералы. Но пока существует такое отношение к науке и собственной стране, никаких перспектив для развития у нас не будет. Россия будет просто страной закрытых возможностей для подавляющего большинства молодых талантов, что неумолимо поведет нас к дальнейшей деградации.

И пока это не изменится, такие «светлые головы», как Дмитрий Николаенко, будут просто уходить в небытие, вместо того, чтобы оказать пользу своей стране.

