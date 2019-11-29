Песков сравнил работу российского президента с «доменной печью»

16:40

У президента России Владимира Путина 31 декабря, как и у большинства россиян, будет рабочим днем, потому что у главы государства не бывает выходных дней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента сравнил работу Путина с «доменной печью».

«У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе. Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл... И 31 [декабря он] тоже будет работать», — приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря: один из выходных дней календарного года должен будет переноситься на 31 декабря.

По мнению парламентариев, если 31 декабря выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года.

Однако в текущем году сделать 31 декабря обязательным выходным днем будет невозможно, заявил глава Минтруда Максим Топилин, поскольку в этом году каждое предприятие решает данный вопрос самостоятельно.