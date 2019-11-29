]]>
]]>
Главная В России Новости

Песков сравнил работу российского президента с «доменной печью»

16:40 29.11.2019
президент
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

У президента России Владимира Путина 31 декабря, как и у большинства россиян, будет рабочим днем, потому что у главы государства не бывает выходных дней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента сравнил работу Путина с «доменной печью». 

«У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе. Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл... И 31 [декабря он] тоже будет работать», — приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря: один из выходных дней календарного года должен будет переноситься на 31 декабря.

По мнению  парламентариев,  если 31 декабря выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года.

Однако в текущем году сделать 31 декабря обязательным выходным днем будет невозможно, заявил глава Минтруда Максим Топилин,  поскольку в этом году каждое предприятие решает данный вопрос самостоятельно.

Темы: Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2019, 23:31
Гость: Точно!

Для бандюков, воров и жуликов!
29.11.2019, 23:16
Гость: Прямо в лоб

"Народный артист" уже отправил и продолжает отправлять чиновников за "успешное выполнение задач" в "доменную печь" с решёткой! А по поводу разговорного жанра советую смотреть клоуна Зе, не пожалеете!
29.11.2019, 23:00
Гость: Правильно!

Осталось бандерам только землю нэзалэжной "переплавить", и всё!!!
Все комментарии (37)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.