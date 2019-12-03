Адвокаты сестер Хачатурян недовольны результатами расследования

Третьего декабря было завершено следствие по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца Михаила

Михаил Хачатурян с дочерьми. Фото из соцсетей

Дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения для двоих девушек. Исходя из выводов следствия, девушки действовали по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к отцу. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено, что Михаил длительное время причинял девушкам физические и психические страдания.

«Двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими», - отмечает Следственный комитет. «В отношении младшей сестры (Марии - прим. ред.) дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Михаил Хачатурян был обнаружен мертвым 27 июля 2018 года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Подозреваемыми в убийстве стали три его дочери – Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян, с которыми он жил после развода с их матерью. «17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян нанесла 57-летнему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя Крестина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце», - рассказывал тогда источник агентства «Москва».

В свое оправдание сестры заявили, что ненавидели своего отца за то, что он над ними систематически и изощренно издевался. В итоге они хотели лишь одного: чтобы он погиб или куда-нибудь сгинул навсегда. К тому же Крестина призналась, что в день убийства отец ее ранил ножом, демонстрировала рану бедра и ушибы. Раны были видны на телах сестер и на фотографиях, сделанных в разное время.

Соседи сестер подтвердили информацию о систематически применяемом к ним домашнем насилии. Рассказывала об этом и их мать Аурелия .«Он много раз говорил, что убьет того, кто будет со мной общаться, - рассказала она. - Сына Сережу он уже собирался отвезти в лес. Но, слава Богу, мальчик успел сбежать в последнюю минуту».

Тем не менее, экспертиза показала, что в момент совершения преступления девушки были вменяемыми и вполне осознавали, что делают. Они были заключены под стражу и признавались, что в СИЗО им гораздо лучше, чем дома. В частности, там они могли ходить по распорядку в туалет, а отец порою запрещал им делать даже это. Препятствовал он и посещениям своими дочками обычной школы.

Знакомая семьи Ольга рассказала о связях Михаила Хачатуряна с криминальными кругами, ведь он жил богато, почти не выходя из квартиры. «Ни одна из девушек ни разу не обмолвилась, чем занимается их отец, - рассказывала она КП. - Это была запретная тема. И я, догадываясь, что это криминал, больше не спрашивала. В гости я приходила исключительно в те моменты, когда Михаила не было дома. Но он знал о моих визитах. И даже установил над дверью квартиры камеру, чтобы отслеживать не только гостей, но и каждый шаг своих дочек. Потом от общих знакомых я узнала, что Михаил как-то связан с наркотиками».

Правда, племянник Михаила Арсен Хачатурян заявлял, что дядя был добрым, щедрым и верующим человеком. В квартире убитого были обнаружены множество икон и мешок ладана (который поначалу приняли за наркотик).

Однако другие родственники утверждают, что это не более чем показуха. «Это сейчас пытаются показать, что он был набожным, вся квартира в иконках, но это все ширма! Он очень плохой человек, и я не слышала, чтобы еще кто-то матерился так ужасно, как он», - призналась бабушка сестер Лариса Толика. Она же рассказала о том, что Михаил изнасиловал ее дочь сразу после знакомства.

С имиджем верующего человека совсем не вяжутся откровенные снимки дочерей, которые Хачатурян делал на телефон. А насиловал он, как выяснилось, не только свою будущую жену, но и собственных дочерей. В ходе следствия они заявили об этом сами, и экспертиза подтвердила их показания.

«В последние годы на фоне личностной и сомато-неврологической патологии (энцефалопатия, язвенная болезнь и т.д.), сопровождающихся нарушением сна, утомляемостью, тяжестью в голове, для Хачатуряна стали характерными… ярко выраженное стремление доминировать по отношению к дочерям и сожительнице, для чего он применял оскорбления, унижения, грубую физическую агрессию (также с использованием различных видов оружия). Помимо этого Хачатурян подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию», - цитировал МК результаты официальной экспертизы по делу сестер.

Периодически Михаил раздевал дочек, щупал их, заставлял делать эротический «массаж простаты», ссылаясь на проблемы с ней. А на одной из них он планировал… жениться. «Вырастешь, займешь место матери, женюсь на тебе, родишь мне ребенка». Слова эти повергли девушку в шок.

Вольности с дочками истязатель позволял себе и в день убийства. Накануне от выписался из Научно-практического психоневрологического центра им. Соловьева, а на следующее утро устроил скандал из-за того, что девушки не разобрали его больничную сумку. В агрессивной форме он начал задавать им вопросы (типа «Ты почему плохо себя ведешь?», «Будешь жить со мной?») и брызгал баллончиком с перцовым газом в лицо.

Средняя и младшая сестры эту процедуру обычно переносили более-менее стоически, а вот старшая, Крестина, могла упасть и начать задыхаться. У девушки развилась астма (что подтверждено экспертизой). На сей раз Крестина рухнула без сознания. Отец стал бить ее по щекам, потом отнес в ванную, раздел, поливал водой и делал другие непотребства. Терпению сестер пришел конец.

На вопросы о том, можно ли было предотвратить преступления, девушки недоумённо отвечали: «А как по-другому можно было остановить этот ад?!». На правоохранительные органы рассчитывать не приходилось. Прямо при дочерях отец, у которого были связи в правоохранительных органах, не раз рвал заявления, поданыне ими на него в полицию.

Вечером, когда Михаил заснул в кресле, Мария и Ангелина напали на него. Услышав шум, Крестина взяла балончик и распылила его в сторону дерущихся. Поскольку следствие доказало, что это было сделано спонтанно, ее поначалу исключили из числа подозреваемых. Единственный удар ножом, который пришелся прямо в сердце, нанесла Мария.

В сентябре 2018 года девушки были помещены под домашний арест с исключением возможности общения друг с другом. Юристы считали, что обстоятельства дела давали основания переквалифицировать статью со 105-й на 108-ю («Превышение самообороны»). Михаил держал дочерей в постоянном страхе, а от наследства они отказались, так что и корысти в их действиях не было.

Через год после убийства дело сестер Хачатурян начали рассматривать в суде. Следствие учло, что отец долгое время подвергал девушек физическим и психологическим страданиям. Тем не менее, сестрам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В ответ защита обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на окончательную редакцию обвинения и просит закрыть дело.

Доводы зщиты услышаны не были. Комментируя результаты расследования, адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал RT: «Экспертизы провели давно, сегодня таким образом обозначена отправка дела прокурору. Сейчас вместе с обвинительным заключением по старшим сёстрам и постановлением по младшей материалы направлены в Генеральную прокуратуру. У прокуратуры десятидневный срок для принятия решения, но его могут и продлить в связи с объёмом: каждое из дел — более 20 томов»,

Ярослав Пакулин очень надеется на то, что дело будет отправлено на доследование. По его словам, следствие не потребовало предоставить материалы по заседанию комиссии по делам несовершеннолетних, которая должна была состояться прямо накануне убийства. Также адвокат рассказал, что на комиссии должен был рассматриваться вопрос о применении санкций в отношении Михаила Хачатуряна о несоблюдении им родительских обязанностей. Однако и эти сведения не были проверены.

«Мы считаем, что некоторые обстоятельства остались без должного внимания следователя, - говорит Пакулин. – Такие, как неистребование материала, который готовился комиссией по делам несовершеннолетней в отношении Михаила Хачатуряна, которого хотели привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Члены комиссии не были допрошены»,