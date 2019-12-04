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Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

18:48 4.12.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Гособвинение запросило четыре года колонии студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК), передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Поводом к расследованию послужили видео на его канале в YouTube.

Согласно обвинению, Егор Жуков «с целью возбуждения ненависти и вражды решил привлечь неограниченную группу лиц к экстремистской деятельности» и разместил видеозаписи в своем блоге. Прокурор также попросил лишить студента права использовать интернет на два года.

Сам обвиняемый заявил, что воспринимает действующую власть как оппонентов, а не врагов. «Ненависти к ним не испытываю. Главное доказательство уважения к конституционному строю — мое участие в выборах, это конституционный способ участия в политике»,— сказал он.

Адвокат Жукова попросил суд вынести оправдательный приговор. «Это дело началось как дело одного доказательства, одного эксперта [Александра] Коршикова, таким оно осталось. Насколько я могу судить, дело не было состязательным, а значит не было справедливым», — сказал адвокат Мурад Мусаев.

Егор Жуков — один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку была развернута широкая общественная кампания с участием «Новой газеты», «Эха Москвы» и рэпера Оксимирона. Первоначально Жукова обвиняли по статье об участии в массовых беспорядках, но затем эти обвинения сняли. 3 сентября его перевели из СИЗО под домашний арест, но сразу обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Темы: Расследования в России, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 00:20
Гость: Судя по

комментарию, вы не одну пару лет отработали на лесоповале.
04.12.2019, 23:56
Гость: Carlos

Ущерб, который нанес Жуков "авторитету власти" несравним с тем уроном, который причинили и продолжают причинять Сердюков, Чубайс и иже с ними.
04.12.2019, 23:48
Гость: кю

Не слишком ли часто в последнее время слова "экстремизим" и "Высшая школа экономики" упоминаются в статьях бок о бок?
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