Коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКУ

14:19

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготавливает законопроект, который должен полностью запретить коллекторам взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги.

Как отмечают «Известия», с лета 2019 года коллекторам запрещено покупать задолженности, однако они обходят этот запрет, оформляю агентские договоры. Эту лазейку депутаты намерены закрыть.

Ожидается, что законодательная инициатива будет разработана к концу января 2020 года.

«Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», – заявил глава думского комитета Анатолий Аксаков.

Напомним, 26 июля текущего года вступил в силу закон, запрещающий передавать коллекторам долги по ЖКХ. Взыскивать такие долги должны исключительно управляющие компании, жилищные кооперативы, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. При этом должник должен в течение 10 дней получить уведомление в письменной форме. Также закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками.