]]>
]]>
Главная Недвижимость Новости

Коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКУ

14:19 4.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготавливает законопроект, который должен полностью запретить коллекторам взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги.

Как отмечают «Известия», с лета 2019 года коллекторам запрещено покупать задолженности, однако они обходят этот запрет, оформляю агентские договоры. Эту лазейку депутаты намерены закрыть.

Ожидается, что законодательная инициатива будет разработана к концу января 2020 года.

«Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», – заявил глава думского комитета Анатолий Аксаков.

Напомним, 26 июля текущего года вступил в силу закон, запрещающий передавать коллекторам долги по ЖКХ. Взыскивать такие долги должны исключительно управляющие компании, жилищные кооперативы, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. При этом должник должен в течение 10 дней получить уведомление в письменной форме. Также закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2019, 15:45
Гость: gvozd

корень зла надо запрещать - рекет замаскированный под коллекторов и продавленный банками.
деятельность коллекторов неконституционна по своей сути.
есть гражданское право и суд - фсе.
с другой стороны, меня поражает систематическая тупость людей.
какое может быть основание для существования этих банд в Тоталитарном государстве которое вмешивается в дела семьи, вашу переписку, ваши финансы, в любой момент времени отслеживающее Где вы находитесь, с кем разговариваете, что читате, пишите и т.д...
каким надо быть Тупым или бессовестным что бы утверждать подобные "законы"?
04.12.2019, 15:29
Гость: Трезвый

вывод. Кто такие коллекторы? Эти бандиты в законе. Вводя институт коллекторов власть расписывается в своей беспомощности в борьбе с неплательщиками и уже напрямую бросает в "бой" свой последний резерв. Обложив непомерными налогами,поборами и раздутыми ценами на услуги ЖКХ власть получает ответку в неплатежах по элементарной причине отсутствия денег у нищего населения на это. Кроме того власти поручили бандитам собирать долги за кредиты где вина банка ничуть не меньше чем вина заемщика. Банк должен нести финансовую ответственность за свою жадность и дурость и выдавать только обеспеченные кредиты. При этом микрофинансистов давно пора раскулачивать за незаконное обогащение путем обмана и жульничества.Пора запретить коллекторов и кто этим будет заниматься,то их сажать за вымогательство.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.