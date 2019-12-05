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«Все хорошо в меру»: как избежать скатывания борьбы с насилием в опасный популизм?

12:44 5.12.2019 , Святослав Князев

Обсуждение законодательства о борьбе с домашним насилием раскалывает российское общество?


Фото с сайта pixabay.com

На днях на сайте Совета Федерации России был опубликован нашумевший проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Он был весьма прохладно встречен как своими изначальными инициаторами, так и консервативной частью российского общества.

Идея принятия специального закона, направленного на борьбу с «домашним насилием», возникла еще в 2016 году. Однако он так и не был принят. В рамках развернувшейся вокруг него кампании в уголовный кодекс была внесена ответственность за «побои близким лицам».

Фактически речь шла о том, что родителей можно было отдать под суд за шлепок разбушевавшемуся отпрыску. Однако под давлением общественности данная норма была исключена из уголовного законодательства и переведена в разряд административных мер.

Дискуссия вокруг «семейно-бытового» насилия продолжилась. Автор данных строк сам неоднократно поднимал вопрос того, что для предотвращения угрозы жизни в семьях и сожительствах нужно вырабатывать более действенные методы – в частности, подумать над введением существующих во многих странах «судебных предписаний».

Тем не менее, все это особо не двигалось с места, до тех пор, пока в Санкт-Петербурге не произошла чудовищная история вокруг убийства известным доцентом своей экс-студентки и по совместительству сожительницы. Повод для законотворчества, мягко говоря, спорный. Ведь типичными эти «отношения» назвать было сложно.

Тем не менее, ряд некоммерческих организаций, воспользовавшись шумихой вокруг преступлений поклонника Бонапарта, сумели вызвать в обществе волну гнева в отношении «домашних тиранов». И закон, направленный на борьбу с «домашним насилием», снова стал актуален.

Трудиться над ним взялись депутаты Госдумы и представители НКО (большая часть из которых являются иноагентами). Получившийся в итоге проект был доработан в парламенте и представлен на суд общественности. 

И тут началось странное.

После всех доработок документ многих не устроил. Инициаторы закона возмутились тем, что его решили распространить исключительно на ситуации, которые не регулируются кодексами. А также тот факт, что он не затрагивает «неформальные» личные отношения вроде сожительства.

Консервативная часть общества, в свою очередь, увидела в нем угрозу семье. Поддержка закона в социуме, судя по результатам опросов, начала стремительно обваливаться.

По большому счету, одна из главных проблем закона заключается в крайней расплывчатости его формулировок. А такое практически всегда оставляет место для злоупотреблений.

Например, что значит «психические страдания» и «имущественный вред»? Получается, если родители заберут у сына, не желающего учиться, планшет с играми, это можно будет квалифицировать как «насилие»? Ровно, как и нежелание одного из супругов терпеть походы другого «налево»? А то и просто замечания бытового характера? Сказали ребенку помыть полы дома, а он оп - и уже пишет заявление в полицию! Какая красота, правда?

Под определения насилия попадают опять-таки пресловутые шлепки. Если бдительные соседи заметят, что мама пару раз шлепнула безалаберного малыша на площадке, у них будет полное право пожаловаться в органы.

Кроме того, из текста закона проистекает, что жена, находящаяся, например, в стадии развода с мужем, фактически получит право выкидывать его из его же квартиры по предписанию, например, из-за угроз.

Защищать потенциальных жертв, конечно, нужно. Но пока их правдивость не проверена судом, изгнание другой стороны из собственного жилья – процедура, мягко говоря, сомнительная. Может быть, лучше проработать вопрос предоставления жертвам временного государственного жилья?

В этом контексте целый ряд здравых замечаний в адрес закона прозвучал из Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, озвучившей позицию РПЦ.

По мнению ее членов, нормы законопроекта

- противоречат общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства, а также общеизвестному принципу «разрешено все то, что не запрещено законом», вступая тем самым в противоречие с основаниями российского права;

- нарушают конституционное требование правовой определенности, что создает «возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению принципов равенства и верховенства закона»;

- при применении на практике могут привести и приведут к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей, защищаемых Конституцией Российской федерации, нормами российского и международного права.

Речь идет о нарушении принципов неприкосновенности личной жизни, права на частную собственность, о нарушении права на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями, права на уважение семейной жизни.

«В силу неопределенности норм законопроекта практически любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием», любой совершеннолетний человек может быть произвольно объявлен «нарушителем» и подвергнуться «мерам профилактики» имеющим откровенно репрессивный характер», - говорится в заявлении.

«Антисемейная пропаганда не поможет решить эти проблемы, снизить количество насильственных преступлений и правонарушений в быту, в том числе и семейном, по-настоящему защитить их жертвы. Напротив, она содействует росту уровня насилия в обществе, подрывая его основу - семью. Такого рода пропаганда безнравственна, разрушительна и опасна не только для общественной жизни, но и для национальной безопасности», - продолжают авторы заявления.

Сама идея борьбы с насилием – прекрасна. Но при этом очень важно отделять «мух от котлет» и прибегать к предельно четким формулировкам.

Иначе прекрасная сама по себе идея может привести к не самым лучшим последствиям. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Личная жизнь
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 15:14
Гость: Путник

Очень часто "близкие лица" так и выпрашивают насилия. Как быть с моральным насилием, которое доказать сложнее, чем взятку или мошенничество. В настоящее время практика с явным перекосом в сторону защиты прав женщин. Это факт. Женщина, даже не имея работы требует оставить ей детей, взыскать алименты. Суды идут ей на встречу. Почему? Практика. Равные права, предусматривают равные обязанности. Моральное насилие, коим в совершенстве владеют женщины, вызывает ответную реакцию. Это не означает, что я пытаюсь оправдать "Наполеонов". Это означает, что надо тщательнее изучать ситуацию, а для этого есть вполне пригодный УК РФ. Потом, семья это ячейка и основа государства.
Если государство имеет право призвать к ответственности и проявить насилие над гражданами, если в государстве есть вертикаль иерархия и проч., то почему в семье правым и нуждающимся в дополнительной защите может быть только физически слабый или женщина, которая ищет равноправия?
Государство не может быть без главы, а семья разве может?
Руководитель государства имеет право наказывать за непослушание законам государства, а глава семьи?
Глава семьи обязан быть ответственным за принимаемые решения, а члены семьи обязаны этому решению следовать. Это не отменяет советы и пожелания. Дети обязаны подчиняться требованиям своих родителей до той поры, пока они не получили полную дееспособность.
Уверен, что не все со мной согласятся, но несогласные не смогут ответить на поставленные вопросы аргументированно.
05.12.2019, 14:21
Гость: Трезвый

вывод. Предлагаемый закон это очередной гвоздь в гроб семьи и повышения рождаемости. Государство не имеет никакого права вмешиваться в личные отношения людей (не обязательно семейные) до момента совершения поступков (действий) запрещенных уголовным или административным законами. Вспомните печальное "Страна рабов,страна господ..."
05.12.2019, 14:10
Гость: gvozd

гнать взашей этих агентов партии педосатанистов сша.
есть уголовный закон, административный кодекс которые Уже непомерно вмешиваются в дела семьи, что уже привело к падению рождаемости Везде где такие нормы существуют.
хватит этого либерального тоталитаризма.
не нравится - собираешь манатки и в двери. все архипросто.
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