Почему про 90-е многие будут молчать?

13:21

1990-е годы – хороший повод для интеллектуальной гигиены. Необходима непрерывность памяти об этом подлом времени, эпохе победившего зла и торжества пошлости



Фото с сайта zavtra.ru

Сегодня начинается реализация политик по реабилитации 90-х годов. Это именно политики. Культурные политики, как минимум. Как это ни чудовищно звучит, но у этих политик есть шансы на успех. Да-да! И это может произойти на глазах у миллионов людей, живших тогда.

Кстати, пусть это будет хорошим уроком для тех, кто считает, что факты говорят сами за себя. Это не всегда так. Реальность, действительность не умеет разговаривать. Ее всегда интерпретируют. Нет ничего очевидного и самоговорящего. За трактовку реальности нужно бороться. Постоянно. Ежечасно, ежеминутно. Это серьезная и очень нужная работа.

А еще есть шанс на то, что историю 90-х годов переговорят, переинтерпретируют нам же еще и потому, что эти политики имеют весьма прочные основания.

Какие?

1. Прошлое перебирается в настоящее через узкое бутылочное горлышко институтов памяти, а там сейчас часто сидят откровенные подлецы.

2. 90-е годы были временем коллективного изнасилования, нас откровенно и бесстыдно отымели, и многие свидетели того страшного времени ведут себя как жертвы насилия, стараясь изгнать из своей памяти страшные воспоминания.

3. Самое главное: 90-е годы – это время, когда мы были плохими, это было время, которое показало нас нам же, которое показало нам все самое плохое в нас. Не стоит забывать, что важнейшей функцией, даже миссией такого института как «государство» является защита человека от самого себя. В 1990-е годы на какое-то время мы оказались беззащитными. А государство было занято. В итоге из нас все самое плохое, стыдное, - то, о чем не хочется вспоминать.

4. 90-е годы – это переходное время, диджитальная инфраструктура только-только начала складываться, а потому многое про то время еще не диджитализировано, не оцифровано, а значит уже забыто.

Свидетельства о том времени живут на бумажных страницах, на старых видеокассетах. Впереди большая работа по оцифровке многочисленных свидетельств о том жутком времени.

5. Сегодняшние активные жители Интернета в 90-е были еще детьми или молодыми людьми, а потому склонны помнить только хорошее, да и в молодости всегда «девушки красивее, трава зеленее. А солнце светило ярче».

6. Сегодняшний молодняк у нас – уже плод жуткой системы образования, они уже неспособны к критическому мышлению, это уже легко манипулируемая масса, ей легко скормить все, что угодно, если оно будет определенным образом упаковано.

7. У сегодняшних апологетов 90-х есть одно страшное оружие: они говорят о «свободе».

Вообще «свобода» - это страшное, кровавое слово, жуткий идол, на алтарь которого были принесены многомиллионные жертвы. Принесли на этот алтарь и нас. В 1990-х гг. Буквально. И души наших детей. Фигурально.

1990-е годы – хороший повод для интеллектуальной гигиены. О них нельзя забывать. Необходим континуум, непрерывность памяти об этом подлом времени, эпохе победившего зла, торжества пошлости и подлости.

Автор: Евгений Фатеев