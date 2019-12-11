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В Мурманске задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт

16:59 11.12.2019
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© KM.RU, Алексей Белкин
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10 декабря при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности был задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», гражданин России 1983 года рождения.

Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту.

По информации ФСБ, он готовился осуществить террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска, сообщает пресс-служба ФСБ.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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