В Мурманске задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт

16:59

10 декабря при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности был задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», гражданин России 1983 года рождения.

Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту.

По информации ФСБ, он готовился осуществить террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска, сообщает пресс-служба ФСБ.