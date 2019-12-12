В Москве журналист умер после совета скорой приложить к ране ледяную курицу

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Вчера, 11 декабря, в Москве умер журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов.

Несколькими днями ранее у него открылось сильное кровотечение, вызванное разрывом крупного сосуда. Приехавшие на вызов журналиста сотрудники скорой помощи перевязали место разрыва, посоветовали приложить к нему курицу из морозилки и уехали.

По факту смерти журналиста СКР проводит доследственную проверку, сообщает "Коммерсант".

10 декабря Михаил Виноградов опубликовал пост в Facebook, где рассказал о том, как накануне к нему приезжала скорая помощь из-за сильного кровотечения. Несколькими часами ранее его выписали из больницы после воспаления лимфоузла в паху. Позднее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что на момент приезда бригады скорой помощи кровотечения обнаружено не было.

«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте — это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: "вот это держите час"»,— написал журналист.

11 декабря журналист снова позвонил в скорую, которая доставила его в больницу из-за нагноения в области раны. Позднее его состояние ухудшилось. «Несмотря на реанимационные мероприятия, Виноградов умер»,— говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы. Точная причина серти журналиста будет известна после вскрытия. В самом департаменте проходит служебная проверка.