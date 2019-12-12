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В Москве журналист умер после совета скорой приложить к ране ледяную курицу

21:58 12.12.2019
Скорая помощь
© KM.RU

Вчера, 11 декабря, в Москве умер журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов.

Несколькими днями ранее у него открылось сильное кровотечение, вызванное разрывом крупного сосуда. Приехавшие на вызов журналиста сотрудники скорой помощи перевязали место разрыва, посоветовали приложить к нему курицу из морозилки и уехали.

По факту смерти журналиста СКР проводит доследственную проверку, сообщает "Коммерсант".

10 декабря Михаил Виноградов опубликовал пост в Facebook, где рассказал о том, как накануне к нему приезжала скорая помощь из-за сильного кровотечения. Несколькими часами ранее его выписали из больницы после воспаления лимфоузла в паху. Позднее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что на момент приезда бригады скорой помощи кровотечения обнаружено не было.

«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте — это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: "вот это держите час"»,— написал журналист.

11 декабря журналист снова позвонил в скорую, которая доставила его в больницу из-за нагноения в области раны. Позднее его состояние ухудшилось. «Несмотря на реанимационные мероприятия, Виноградов умер»,— говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы. Точная причина серти журналиста будет известна после вскрытия. В самом департаменте проходит служебная проверка.

Темы: Происшествия, Здравоохранение и медицина в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 01:49
Гость: Евгений В

Это что... Моя восьмидесяти летняя соседка Марья Ивановна Вызвала врача, давление скакнуло за 210, да еще грипозные признаки. Врач даже пальто не расстегнула, не то что хотя бы давление измерить, помощь оказать, так еще оскорбительно и накричала на пожилую женщину. Примерно в таком духе, что пора в гроб ложиться, а не беспокоить сверх занятых врачей.
13.12.2019, 01:14
Гость: ABCD

Это называется оптимизация медицины и как это выглядит в действии.
Когда скорые будут частные, тогда покойнику, точнее его родственникам за советы что и куда прикладывать и визит выставят кругленький счёт.
13.12.2019, 01:03
Гость: Андрей Хабаровский

Ещё тов. Гоголь Н.В. лет так 150 назад написал примерно следующее:"А чего их лечить?Помрёт-он итак помрёт,а если выздоровеет,то он итак выздоровеет."
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