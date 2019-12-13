Естественная убыль населения России станет рекордной за 11 лет

10:28

С января по сентябрь 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тысячи человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По итогам года показатель станет самым высоким за 11 лет, отмечает издание.

По словам ведущего научного сотрудника Института демографии Никиты Мкртчяна, приток мигрантов не сможет компенсировать убыль: за январь-сентябрь он составил 193,2 тысячи человек.

Численность населения России за девять месяцев 2019-го, таким образом, сократилась на 43,7 тысячи человек. Этот показатель падает второй год подряд: в 2018-м впервые за десять лет население сократилось на 96,4 тысячи человек.

По данным Минэкономразвития, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшения возрастной структуры населения. В ведомстве отметили, что демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие России. Согласно его оценке, в 2020-2023 годах население будет расти за счет прироста мигрантов, а с 2024 года — как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.

Естественный рост населения — сокращение смертности и увеличение рождаемости — одна из приоритетных задач российских властей. Для достижения этой цели с 2007 года работает программа материнского капитала — единовременной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.

Естественная убыль — превышение смертности над рождаемостью в стране, то есть разница между количеством родившихся и умерших за период времени.