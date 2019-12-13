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Естественная убыль населения России станет рекордной за 11 лет

10:28 13.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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С января по сентябрь 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тысячи человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По итогам года показатель станет самым высоким за 11 лет, отмечает издание.

По словам ведущего научного сотрудника Института демографии Никиты Мкртчяна, приток мигрантов не сможет компенсировать убыль: за январь-сентябрь он составил 193,2 тысячи человек.

Численность населения России за девять месяцев 2019-го, таким образом, сократилась на 43,7 тысячи человек. Этот показатель падает второй год подряд: в 2018-м впервые за десять лет население сократилось на 96,4 тысячи человек.

По данным Минэкономразвития, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшения возрастной структуры населения. В ведомстве отметили, что демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие России. Согласно его оценке, в 2020-2023 годах население будет расти за счет прироста мигрантов, а с 2024 года — как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.

Естественный рост населения — сокращение смертности и увеличение рождаемости — одна из приоритетных задач российских властей. Для достижения этой цели с 2007 года работает программа материнского капитала — единовременной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.

Естественная убыль — превышение смертности над рождаемостью в стране, то есть разница между количеством родившихся и умерших за период времени.

Темы: Россия, Демографическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 18:48
Гость: ABCD

Рост рождаемости определяет всего три фактора.
1.Политическая стабильность
2.Работа и достойная зарплата
3.наличие доступного жилья.
В РФ по сути нет ни одного из этих факторов.
За 20 лет путинская команда уничтожила все предпосылки к увеличению рождаемости.
Все 20 лет лишь поток высочайшего нескончаемого популизма и демагогии "направленных на решение демографических проблем".
Чиновники ежегодно "осваивают" миллиарды которые на это выделяет пр-во, но с таким расчётом, что бы для самой этой цели не попало даже копейки.
13.12.2019, 18:33
Гость: Патриот Золотой Орды

Никто не скажет про Батыя и Мамая. А скоро уже никто не скажет про великого Барыса Ельбасы. Всё в РФ в Законе.
13.12.2019, 17:14
Гость: демагог

Уродливая власть в России это надводная часть айсберга морального уродства населения страны, не признавшего верховенства своих прав, свобод и собственности. Поэтому деградация и сокращение численности населения будет продолжаться пока граждане не осознают своё достоинство. Причём уменьшение соцальных образований будет идти от государства до племён. Историческое время империй, построенных на нищем и бесправном народе, прошло.
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