Главная елка страны не зажглась

12:28

Большего позора даже не найти в интернете за последние лет сто. Елка не просто не зажглась, на нее даже забыли надеть гирлянду

Мрачную картину наблюдали тысячи зрителей пришедших на открытие Новогодней Столицы России - Рязани.

На фоне промозглого черного неба стояла тёмная ёлка, которая так и не зажгла свои огни, несмотря на все усилия главного Деда Мороза России и принимающей стороны в лице губернатора Рязанского региона Николая Любимова.

Хмурые лица горожан, их разочарованные и замершие на пронизывающем ветру дети лишь усугубляли картину произошедшего.

О том, что Рязань признана Новогодней столицей России — 2020, в январе сообщил в своем аккаунте губернатор. «Ура, друзья! 7 января Рязань официально станет Новогодней столицей России 2020 года, — Написал Любимов. — Большая ответственность и огромная радость!» (7 января 2019 года Рязань получила от Тулы переходящий символ проекта – снежинку - прим.ред.)

После того как, вся в белом, Мелания Трамп зажгла огни на главной рождественской елке в США, в официальной столице Нового Года России — Рязани — церемония зажжения огней на елке не увенчалась успехом.

Большего позора даже не найти в интернете за последние лет сто. Елка не просто не зажглась, на нее даже забыли надеть гирлянду.

Все многомиллионное действо планировалось так: в 16:00 стартует так называемый парад Дедов Морозов, который финиширует на площади Ленина, где установлены сцена и елка. Народ, собравшийся на Ленина, со сцены в это время развлекают песнями, по приходу Дедов Морозов песни заканчиваются, появляется губернатор и городское руководство, зажигается елка, Рязань вступает в права Новогодней Столицы России, народ ликует.

«Однако парад задержали более чем на полчаса, так как в момент празднования на площади Ленина работала техника по монтажу елки. В это время рязанцы и гости города уже собрались на площади и ждали обещанного веселья, — Сообщает корреспондент Ya.62.ru. — Вероятно, накладка с монтажом стала неожиданностью для организаторов. Ведущие вечера не отпустили со сцены группу «Балалайка 62», которая исполнила новогодние песни. Репертуар у группы закончился, и им пришлось импровизировать. Далее была включена музыка Верки Сердючки, в том числе со сцены Новогодней столицы были исполнены композиции «Горилка» и «Ще не вмерла Україна» с измененными словами «будет жить Россия».

Елочка, что ты делаешь, прекрати!

Когда парад появился, музыкантов отпустили, на сцену вышли главный российский Дед Мороз из Устюга, выписанный по такому поводу в Рязань, некий главный рязанский Дед Мороз, губернатор Николай Любимов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, председатель городской Думы Юлия Рокотянская. Последние трое в белых маскхалатах напоминали кадры времен финской войны, пишет издание «Вид сбоку».

Деды Морозы с властями и зрителями трижды попросили елочку зажечься, но ничего не вышло: гирлянды на ней не было.

Никто из тех, кто был в курсе, не счел нужным хотя бы предупредить об этом вышедших на сцену. Предупредить — это значит взять на себя ответственность и услышать в ответ «что значит, не успели?!», а избежание ответственности — это цель и смысл каждодневного непростого чиновничьего труда в сегодняшних условиях.

Но вместе с властями в обидном положении оказались и собравшиеся граждане, включая детей, которые искренне кричали треклятой елке пожелание зажечься.

Под конец пожелания «Елочка, гори!» сопровождались непечатными выражениями.

С Дедами Морозами тоже было все не просто.

«Представьте себе батальон десантников в масхалатах и шапочках Санта-Клаусов (русская традиция). Остальных Клаусов сыграли (видимо) бойцы Росгвардии. Вдоль всего маршрута, взявшись за руки, стояли плечистые снеговики, чугунными спинами отжимая любопытных зрителей. Нечего!» — написал в FB журналист Марлен Измайлов.

Видео с регистратора, на котором снеговики (или Деды Морозы) в берцах маршируют в точку сбора, выложил паблик «Рязань»

Рязанский губернатор поставил пост об открытии Новогодней столицы России, а потом, ужаснувшись от обилия гневных комментов, связанных с организацией, удалил его через полтора часа.

Потом понял, что ерунду какую-то сделал, и… заново пост поставил. И народ снова пришел и добавил свои гневные комменты.

Автор: Валерий Розанов

Фото с сайта vidsboku.com

