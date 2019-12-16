В Шереметьево появятся первые автоматические кабины паспортного контроля

09:10

В новом терминале С аэропорта Шереметьево появится первая в России автоматическая система паспортного контроля (АСПК).

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова председателя совета директоров компании-производителя автоматических кабин «ГазИнтех» Андрея Рудакова.

С середины лета прошлого года одна из таких кабин проходила тестирование в терминале Е. Испытания были признаны успешными и теперь в терминале С планируется установить по 10 таких кабин на вылет и прилет.

В настоящее время идет согласование системы со службами пограничного контроля, которые должны дать разрешение для ее реализации.

Первоначально воспользоваться автоматическими кабинами смогут только совершеннолетние граждане России, но в будущем должны появиться также и кабины для иностранных граждан.

Отмечается, что пассажиры, которым нужен штамп в паспорте о прохождении погранконтроля, смогут обратиться к находящимся рядом с кабинами сотрудникам погранслужбы.

Первая очередь терминала С должна открыться 15 января 2020 года.