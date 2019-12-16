]]>
]]>
Главная В России Новости

В Шереметьево появятся первые автоматические кабины паспортного контроля

09:10 16.12.2019
Фото: Шереметьево
Материалы по теме:

В новом терминале С аэропорта Шереметьево появится первая в России автоматическая система паспортного контроля (АСПК).

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова председателя совета директоров компании-производителя автоматических кабин «ГазИнтех» Андрея Рудакова.

С середины лета прошлого года одна из таких кабин проходила тестирование в терминале Е. Испытания были признаны успешными и теперь в терминале С планируется установить по 10 таких кабин на вылет и прилет.

В настоящее время идет согласование системы со службами пограничного контроля, которые должны дать разрешение для ее реализации.

Первоначально воспользоваться автоматическими кабинами смогут только совершеннолетние граждане России, но в будущем должны появиться также и кабины для иностранных граждан.

Отмечается, что пассажиры, которым нужен штамп в паспорте о прохождении погранконтроля, смогут обратиться к находящимся рядом с кабинами сотрудникам погранслужбы.

Первая очередь терминала С должна открыться 15 января 2020 года.

Темы: Аэропорт Шереметьево, Технологии и решения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.12.2019, 10:20
Гость: Питон

В иностранных аэропортах подобные системы автоматического паспортного контроля и таможни действуют уже давно, несколько лет, причем для всех пассажиров. На экране компьютера нужно ответить на пару вопросов, цель поездки и сколько единиц багажа и подтвердить отсутствие запрещенных к ввозу товаров. Затем в открытом виде просканировать паспорт и выйдет квиток с которым уже дальше получаешь багаж и выходишь в город. Эти квитки на выходе все-таки смотрят таможенники и выборочно если ваша рожа им не понравиться или много багажа могут пригласить на личный досмотр вещей и более углубленную проверку, а дальше уже как повезет. Если найдут контрабанду то штрафанут или вообще в страну не пустят, взятки брать и давать там не принято, это только в Шереметьево сразу зеленый коридор и дорогой гость столицы и вези что хочешь хот атомную бомбу. Со мной мужик летел у него полный чемодан стволов был он даже не звякнул, а у меня ключ в чемодане в кармане был и звенел они все там вывернули с - - и.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.