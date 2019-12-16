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Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

18:46 16.12.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на портале правовой информации.

Накопительную часть пенсии россиян в размере 6% от заработной платы заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд России (ПФР), направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Это была временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз.

Кроме того, закон обязывает ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

По оценке правительства, продление заморозки увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета. Дополнительные поступления должны «направляться на текущие выплаты страховых пенсий».

В конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.

«Возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 руб., чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по 1 руб.», — уточнял РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, который курирует разработку новой системы. Он отмечал, что концепция носит полностью добровольный характер — хотя предыдущая версия документа предполагала автоподписку для бюджетников и госслужащих.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.12.2019, 22:26
Гость: ABCD

Вы сами ответили на этот вопрос- "источник дохода" (их)а источнику дохода не полагается возмущаться и права качать, а полагается пахать молча и бесплатно.
16.12.2019, 22:24
Гость: ABCD

А потом до 2024г, потом до 2035г, потом до 2055г а потом глядишь назойливые пенсионеры вообще передохнут и проблем нет...
16.12.2019, 22:15
Гость: Дык

Он вообще что-нибудь способен решить хорошее? Читает все по бумажке, которую перед этим наспех пробежал глазами. Жизнь сытая, имеет все выше крышы. Чего ждать от этого человека? Что он вдруг проникнется чем-то, что находится где-то под ногами, пинается безнаказанно и всё терпит? А не терпит, так для этого создано специальное подразделение. О чем вы? Человек живет в другом мире.
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