Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

18:46

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на портале правовой информации.

Накопительную часть пенсии россиян в размере 6% от заработной платы заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд России (ПФР), направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Это была временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз.

Кроме того, закон обязывает ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

По оценке правительства, продление заморозки увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета. Дополнительные поступления должны «направляться на текущие выплаты страховых пенсий».

В конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.

«Возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 руб., чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по 1 руб.», — уточнял РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, который курирует разработку новой системы. Он отмечал, что концепция носит полностью добровольный характер — хотя предыдущая версия документа предполагала автоподписку для бюджетников и госслужащих.