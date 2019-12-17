Составлен рейтинг самых уязвимых для санкций российских олигархов

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У многих российских бизнесменов насчитываются миллиардные активы в США. Однако публикация «кремлевского доклада», который был представлен Минфином США в январе 2018 года, поставила многие из этих активов под угрозу. Журнал «Компания» подсчитал зарубежное состояние олигархов и составил рейтинг самых уязвимых миллиардеров страны.

В перечень вошли 20 бизнесменов. В их числе: Алишер Усманов, Михаил Прохоров, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Вагит Алекперов и другие.

Больше всего активов в США у основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, порядка 7-8 миллиардов долларов. У его компании около 200 фирм по всему миру, некоторые из них в Америке: Lukoil Americas Corp, Lukoil Americas HQ, Lukoil Finance USA, Lukoil USA Inc, Lukoil North America LLC и другие. У «Лукойла» также есть сеть из 230 АЗС в 11 американских штатах. Доля США в географии выручки «Лукойла» в 2018 году составила около 14 миллиардов долларов. Это 11,4% от всей выручки компании.

Активы Михаила Фридмана в США составляют 349 миллионов долларов. Бизнесмен имеет пакеты Veon на 312 миллионов долларов и Uber на 18 миллионов долларов, а также долю в FreedomPop на сумму в 19 миллионов долларов.

В то же время Роман Абрамович является совладельцем компании Evraz, у которой есть несколько американских активов, объединенных холдингом Evraz North America PLC. Крупнейший из них — Oregon Steel Mills, купленный российскими олигархами в 2007 году за 2,3 миллиарда долларов. Кроме того, в структуру холдинга входят Colorado & Wyoming Railway, Claymont Steel Holdings, General Scrap и другие фирмы. Также Абрамович - крупный акционер «Норникеля», у которого есть компания Norilsk Nickel USA — торгпредство в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Наконец, у бизнесмена есть миноритарная доля в техасской Pledge Petroleum Corp, всего на 900 тысяч долларов.

Между тем американское состояние Алишера Усманова оценивается в 653 миллиона долларов. Он имеет доли в JD.com на 351 миллион долларов, Uber на 18 миллионов и фонде DST Мильнера на 284 миллиона долларов.

Михаил Прохоров ранее владел баскетбольным клубом Brooklyn Nets. Теперь из американских активов у него лишь недвижимость в США на 100 миллионов долларов.