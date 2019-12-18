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По делу Арашуковых задержали еще четырех человек

17:36 18.12.2019
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Следователи задержали еще четверых подозреваемых по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Подозреваемые, как считают правоохранители, вносили неверные данные о газе, чтобы способствовать его хищению.

«В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, хищения природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Задержанные Юрий Акулич, Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин были доставлены в Москву. Они действовали под руководством обвиняемых по данному делу Гузера Хашукаева, Алана Кятова, Игоря Травинова и Руслана Агоева.

СК сообщает, что суд арестовал Акулича, а в отношении остальных задержанных фигурантов направлены ходатайства о заключении под стражу.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали во время заседания в Совете Федерации 30 января. Следствие считает его причастным к убийствам лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также к созданию преступного сообщества.

В тот же день силовики задержали его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии. Его обвиняют в многолетних хищениях газа. Ущерб оценивается более чем в 30 миллиардов рублей.

Темы: Россия, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 21:29
Гость: Сидит,

несмотря на то что был сенатор. В некоторых якобы незалежных странах рука бы посадить не поднялась.
18.12.2019, 20:31
Гость: Арашуковцы

всех не наколите.
18.12.2019, 19:24
Гость: на кол

всех арашуковых
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