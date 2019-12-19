ГДЗ — вред или польза?

20:16

Подавляющее большинство родителей заинтересованы в том, чтобы их дети успешно осваивали учебную программу

Однако объём знаний, ежедневно получаемый современными школьниками, настолько велик, что далеко не каждому под силу его усвоить. Это отмечают даже родители детей, проходящих обучение в начальных классах. Со временем школьная программа только усложняется. Сами родители далеко не всегда могут помочь с решением домашних заданий.

Также распространена ситуация, при которой школьник прекрасно усваивает одни предметы и совершенно не воспринимает другие. Склонность к гуманитарным или точным дисциплинам проявляется уже в детстве. Например, ребёнок хорошо воспринимает литературу и историю, а с физикой и математикой возникают проблемы. Можно нанять репетитора, но далеко не каждая семья имеет на это средства.

Хорошим подспорьем для работы дома являются готовые домашние задания. Например, ГДЗ по алгебре за 7 класс Макарычева, Миндюка, находящиеся по адресу https://gdz.life/7-klass/algebra/makarychev/. Решая эти задания, школьники углубят знания, касающиеся многочленов, чисел со степенями, отшлифуют навыки построения графиков.

До сих пор нет единого мнения о пользе или вреде домашних решебников. Сторонники ГДЗ считают, что они полезны не только ученикам и родителям, но и педагогам. Последним они помогают быстрей донести материал до каждого школьника. Противники же напирают на то, что ГДЗ «убивают» тягу к творчеству в процессе решения задач.

Преимущества ГДЗ

- Помогают усвоить материал, плохо понятый на уроке.

- Восполняют пробелы в знаниях, появившиеся из-за отсутствия на занятиях. Например, по болезни.

- Подтягивают до общего уровня знания по предметам, с освоением которых возникают проблемы.

- Позволяют родителям отказаться от найма дорогостоящего репетитора и самостоятельно заниматься с ребёнком.

Однако ГДЗ будут полезны только при правильном их использовании. Надо помнить, что они не способны заменить живое общение со школьным учителем.

Недостатки ГДЗ

- Школьник может не задумываться над процессом решения задач, а просто переписывать готовые варианты.

- Постоянное использование решебников мешает развитию творческого мышления. Такого школьника может поставить в тупик простая перемена местами условий задачи.

Из этого можно сделать вывод, что готовые домашние задания полезны и нужны. Но злоупотреблять их использованием не стоит. Кроме того, доверять можно только ГДЗ, составлением которых занимались опытные педагоги.