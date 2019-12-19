ГДЗ — вред или польза?
Однако объём знаний, ежедневно получаемый современными школьниками, настолько велик, что далеко не каждому под силу его усвоить. Это отмечают даже родители детей, проходящих обучение в начальных классах. Со временем школьная программа только усложняется. Сами родители далеко не всегда могут помочь с решением домашних заданий.
Также распространена ситуация, при которой школьник прекрасно усваивает одни предметы и совершенно не воспринимает другие. Склонность к гуманитарным или точным дисциплинам проявляется уже в детстве. Например, ребёнок хорошо воспринимает литературу и историю, а с физикой и математикой возникают проблемы. Можно нанять репетитора, но далеко не каждая семья имеет на это средства.
Хорошим подспорьем для работы дома являются готовые домашние задания. Например, ГДЗ по алгебре за 7 класс Макарычева, Миндюка, находящиеся по адресу https://gdz.life/7-klass/algebra/makarychev/. Решая эти задания, школьники углубят знания, касающиеся многочленов, чисел со степенями, отшлифуют навыки построения графиков.
До сих пор нет единого мнения о пользе или вреде домашних решебников. Сторонники ГДЗ считают, что они полезны не только ученикам и родителям, но и педагогам. Последним они помогают быстрей донести материал до каждого школьника. Противники же напирают на то, что ГДЗ «убивают» тягу к творчеству в процессе решения задач.
Преимущества ГДЗ
- Помогают усвоить материал, плохо понятый на уроке.
- Восполняют пробелы в знаниях, появившиеся из-за отсутствия на занятиях. Например, по болезни.
- Подтягивают до общего уровня знания по предметам, с освоением которых возникают проблемы.
- Позволяют родителям отказаться от найма дорогостоящего репетитора и самостоятельно заниматься с ребёнком.
Однако ГДЗ будут полезны только при правильном их использовании. Надо помнить, что они не способны заменить живое общение со школьным учителем.
Недостатки ГДЗ
- Школьник может не задумываться над процессом решения задач, а просто переписывать готовые варианты.
- Постоянное использование решебников мешает развитию творческого мышления. Такого школьника может поставить в тупик простая перемена местами условий задачи.
Из этого можно сделать вывод, что готовые домашние задания полезны и нужны. Но злоупотреблять их использованием не стоит. Кроме того, доверять можно только ГДЗ, составлением которых занимались опытные педагоги.