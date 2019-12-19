]]>
]]>
Главная В России Новости

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

18:59 19.12.2019
© KM.RU, Национальный антитеррористический комитет
© Национальный антитеррористический комитет
Материалы по теме:

В центре Москвы  в районе улицы Кузнецкий мост произошла стрельба. По сообщению Telegram-канала Baza, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы. По словам одного из собеседников, при стрельбе есть погибший, другой утверждает, что человека ранили.

Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал 112 также утверждает, что стрельба началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Близлежащие улицы перекрыты. По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией о стрельбе в центре столицы.

Темы: Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2019, 21:41
Гость: demos

Ну, эт, наверно, та украинская ДРГ, что гиву замочила. Щаз допьют горилку, спивают песню и пойду себе спокойно незамеченными в Украину. И ваще, все знают, что основная угроза терроризма для России в Сирии, а этому эпизоду никакого значения придавать не надо.
19.12.2019, 21:30
Гость: demos

ну вы там с паханом по себе равняете, а нормальный человек стаканчиком ограничится. Впрочем, у полицаев от стаканчика тяжёлые душевные травмы)))
19.12.2019, 21:27
Гость: Беглый

Наверное нужно начать с того,чю соболезнования родным погибших сотрудников МВД РФ и спец подразделений России.
Но вот проблема, у меня был выбор и меня предупреждали о нем, мол удешь сегодня, будешь нищим...
Эту власть защищать нельзя.
Для нас уготовлена участь сотрудников ОМОН которых выкинули на улицу с детьми.
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.