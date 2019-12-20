SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

11:28

20 декабря самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Челябинска в Москву. По информации пресс-службы челябинского аэропорта, у самолета дважды не завелся двигатель.

На борту находилось 79 пассажиров, которые был высажены.

Как сообщает «Интерфакс», часть из них вылетит в Москву рейсом с вылетом в 21:20, а остальные будут отправлены другими рейсами по 1-2 человека в течение дня.

Для проверки технического состояния самолета приедут техники «Аэрофлота» из Москвы.

Ранее сообщалось, что за время эксплуатации SSJ-100 (первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР) «Аэрофлотом» его системы отказывали во время полета восемь раз, катастрофа в «Шереметьево» стала девятым подобным случаем.



В кабине пилотов SSJ-100. Стоп-кадр из видео в YouTube