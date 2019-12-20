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SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

11:28 20.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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20 декабря самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Челябинска в Москву. По информации пресс-службы челябинского аэропорта, у самолета дважды не завелся двигатель.

На борту находилось 79 пассажиров, которые был высажены.

Как сообщает «Интерфакс», часть из них вылетит в Москву рейсом с вылетом в 21:20, а остальные будут отправлены другими рейсами по 1-2 человека в течение дня.

Для проверки технического состояния самолета приедут техники «Аэрофлота» из Москвы.

Ранее сообщалось, что за время эксплуатации SSJ-100 (первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР) «Аэрофлотом» его системы отказывали во время полета восемь раз, катастрофа в «Шереметьево» стала девятым подобным случаем.


В кабине пилотов SSJ-100. Стоп-кадр из видео в YouTube

Темы: Производство и эксплуатация лайнера Sukhoi Superjet 100, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 14:48
Гость: ABCD

На SSJ-100 стоят двигатели Sam146, Французской компании Snecma, первые отечественные ПД-14 только закончили разрабатывать для них.
Проблемы с отказом двигателей Sam146 у SSJ-100 постоянные, они отказывают как на земле так и в воздухе.
20.12.2019, 14:41
Гость: Олег

Двигатели, которые регулярно отказывают. Да на этом летать просто страшно.
20.12.2019, 14:29
Гость: Иван Иваныч

Все дело в отношении.
Авиакомпания «Азимут», выполнившая первый регулярный коммерческий рейс в сентябре 2017 года, в III квартале 2019 года вышла на операционную безубыточность, т. е. практически за 2 года.

«Азимут» — единственная авиакомпания в России, парк которой составляют только самолёты Superjet 100. В этом году «Азимут» получил три Суперджета и сейчас его флот насчитывает 11 самолётов этого типа, все поставлены по контрактам с ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания). К 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется увеличить парк до 16 самолётов SSJ100. Авиакомпания базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2018 году было перевезено 700 тыс. человек, прогноз на 2019 год — 1,2 млн пассажиров.
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Аэрофлоту у них надо поучиться.
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