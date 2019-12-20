Установлена личность стрелявшего у здания ФСБ преступника

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19 декабря вечером в центре Москвы, возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка, произошла перестрелка. Мужчина открыл открыл огонь из автомата по силовикам. В результате перестелки погиб один человек — сотрудник спецслужбы. Еще пятеро, включая одного гражданского, получили ранения. Стрелка нейтрализовали.

Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. В прошлом предприниматель из Подольска. Его фирма занималась консультированием в области коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году.

По предварительным данным, он давно увлекался стрельбой и даже занимал призовые места на соревнованиях. Олег Солович, тренер стрелкового клуба ДОСААФ, в котором занимался Манюров, рассказал "Комсомольской правде", что тот посещал уроки около трех месяцев и плохо стрелял. Никаких странностей в клубе за ним не замечали.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски в квартире подозреваемого. Во время следственных мероприятий были обнаружены пять единиц оружия, хранившегося, как и положено, в сейфе, а также множество патронов, пишут "Известия".

Мать Манюрова рассказала, что до недавнего времени ее сын работал сразу в нескольких охранных фирмах, но затем отовсюду уволился. По ее словам, в последнее время он не работал, но часто общался по телефону "с какими-то арабами". О чем шла речь, она не знает, поскольку разговор велся на английском языке.

Отец Манюрова заявил, что с сыном общался редко (он находился в разводе с супругой с 1981 года) и поступок его осуждает.