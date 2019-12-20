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Установлена личность стрелявшего у здания ФСБ преступника

10:58 20.12.2019
Стоп-кадр из видео
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19 декабря вечером в центре Москвы, возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка, произошла перестрелка. Мужчина открыл  открыл огонь из автомата по силовикам. В результате  перестелки погиб один человек — сотрудник спецслужбы. Еще пятеро, включая одного гражданского, получили ранения. Стрелка нейтрализовали.

Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. В прошлом предприниматель из Подольска. Его фирма занималась консультированием в области коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году.

По предварительным данным, он давно увлекался стрельбой и даже занимал призовые места на соревнованиях. Олег Солович, тренер стрелкового клуба ДОСААФ, в котором занимался Манюров, рассказал "Комсомольской правде", что тот посещал уроки около трех месяцев и плохо стрелял. Никаких странностей в клубе за ним не замечали.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски в квартире подозреваемого. Во время следственных мероприятий были обнаружены пять единиц оружия, хранившегося, как и положено, в сейфе, а также множество патронов, пишут "Известия".

Мать Манюрова рассказала, что до недавнего времени ее сын работал сразу в нескольких охранных фирмах, но затем отовсюду уволился. По ее словам, в последнее время он не работал, но часто общался по телефону "с какими-то арабами". О чем шла речь, она не знает, поскольку разговор велся на английском языке. 

Отец Манюрова заявил, что с сыном общался редко (он находился в разводе с супругой с 1981 года) и поступок его осуждает.

Темы: Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 14:11
Гость: stalker

Цели стрелка до сих пор не ясны. Очевидно только то, что он несколько месяцев готовился к этой акции. Записался в стрелковый клуб, где тренировался с использованием своего же оружия. При этом отрабатывал стрельбу в длинном плаще. Знал, что стрелять придется в верхней одежде, под которой, кстати, легко спрятать длинноствольное оружие. Для отработки навыков стрельбы ему понадобилось около трех месяцев. Не на соревнования себя готовил. На видео хорошо заметно, что стрельбу ведет из-за колонн. Ноги расставлены широко как у стендового стрелка. Когда по нему открыли ответный огонь сзади, поменял положение, для чего лег на пол. В лежащего человека попасть труднее. Так что действовал он вполне грамотно. Из-за этого психом его назвать нельзя. А что до мотивов, то тут пусть следствие разбирается. Хотя, ни в каких "арабов" я не верю.
20.12.2019, 13:06
Гость: Старый евrей

А остальные два кто были? Тоже "манюровы"?
20.12.2019, 12:46
Гость: Наиглавнейшие из вопросов:

С чего разыгрался воинственный пыл?
Огонь-то стрелок почему же открыл?
В день пресс-конференции так "салютуя",
Преследовал цель автоматчик какую?
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