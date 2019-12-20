Орешкин ответил на критику Володина за «сырой» инвестиционный кодекс

16:28

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин удивился реакции спикера Госдумы Вячеслава Володина на предложенный инвестиционный кодекс. Глава ведомства счел «странным» желание получать «идеальные» инициативы, которые не требуют детального обсуждения и проработки.

«Процесс законотворчества именно для того и устроен таким образом, что и три чтения в Госдуме, и утверждение в Совфеде являются теми этапами и фильтрами, в ходе которых высказываются различные точки зрения, проводятся экспертизы и снимаются противоречия», — сказал Орешкин РБК.

Он назвал странным то, что «некоторые высокопоставленные парламентарии хотят пренебречь этим процессом и рассчитывают на внесение идеальных законопроектов, не требующих никаких дискуссий».

Орешкин, не называя имен, также обратил внимание на то, что критикующие его не уточнили, какое ведомство является ответственным за разработку этого законопроекта. «Если бы это был законопроект, закрепленный за Министерством экономического развития, лично я бы пришел на любые слушания и ответил на все вопросы депутатского корпуса», — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы предложил Максиму Орешкину выступить с докладом на слушаниях по законопроекту 20 января. «Во-первых, он отвечает за рост экономики, это его KPI, с другой стороны, пускай объяснит, как же он предложил принять закон на правительстве, который сырой попал в Госдуму»,— отметил господин Володин.

По его словам, Госдума готова к обсуждению и компромиссам, но так как законопроект правительственный, оно должно нести за него ответственность: прорабатывать документ с деловым сообществом, предлагать, как исправить нормы, которые еще не доработаны.