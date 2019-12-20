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Прибыль банков РФ за 11 месяцев выросла на 46%

17:27 20.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Доналоговая прибыль российских банков в январе-ноябре 2019 года составила 1,871 триллиона рублей, что на 46,3% больше результата за аналогичный период 2018 года (1,279 триллиона рублей), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте Центробанка.

Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 триллиона рублей. При этом доля вкладов в иностранной валюте снизилась с 20,9 до 20,6%, говорится в документе. Регулятор отмечает, что притоку вкладов в том числе способствовало временное повышение ставок на фоне сезонных предложений банков.

Прирост депозитов и средств организаций составил 2,2% – это максимальный прирост в этом году. По данным регулятора, такой показатель связан с крупными налоговыми возвратами отдельным компаниям, а также поступлениями от реализации ценных бумаг. ЦБ также указывает на снижение розничного кредитования: до 1,3% в ноябре против 1,4% в октябре. Также на 0,1% сократился портфель рублевых корпоративных кредитов.

Положительный финансовый результат показали 350 кредитных организаций - 79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 декабря 2019 года.

Темы: Россия, Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 18:59
Гость: Реплика

Один захудалый банк финансово стоит миллиона таких как, например, я. Один банк обогатился, а полмиллиона таких как я обеднели - наше государство делает вывод: в целом все стали богаче! Такая, вот, извращённая логика.
20.12.2019, 18:35
Гость: так

потому и беднею, что банки жиреют
20.12.2019, 18:28
Гость: Патриот Золотой Орды

Центробанк РФ - самый лучший в мире. Споры неуместны, завистливые и злобные комментарии - тоже.
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