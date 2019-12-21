Некомпетентный юрист Любовь Соболь и ФБК пополняют список проигранных дел

13:52

Признанный иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией» может получить очередные штрафы



Фото с сайта pixabay.com

Осенью Минюст признал структуру Алексея Навального иноагентом. Однако из всей структуры ФБК особо выделяется Любовь Соболь, на которой уже висит несколько миллионов рублей в связи с организацией незаконных митингов.

Согласно закону, каждая попавшая в реестр иноагентов организация должна указывать свой статус в публикуемых материалах. Однако связанные с фондом проекты по-прежнему этого не делают, несмотря на то, что, согласно КоАП 19.34 п. 2, за каждую подобную публикацию предусмотрен штраф. Речь, в частности, идет о ресурсах «РосЯма» и «РосЖКХ».

Команда ФБК состоит в основном из юристов и они не могут не знать что подобными действиями нарушают закон РФ.

Несмотря на должность «юрист», указанную у большинства сотрудников ФБК, видно, что признанная иноагентом структура состоит отнюдь не из профессионалов своего дела.

Летом это продемонстрировала Любовь Соболь, пытавшаяся баллотироваться в Мосгордуму. Ее кандидатуру не зарегистрировали из-за фальсификации подписей в подписных листах.

Соболь подала жалобу в Мосгоризбирком, что, скорее всего, было сделано исключительно ради раздувания скандала. Многие «забракованные» кандидаты обратились в Мосгорсуд, который удовлетворил часть исков. При этом юрист ФБК решила не обращаться в Мосгорсуд, проявив таким образом совю некомпетентность.

Искусственно раздуваемый скандал вокруг отказа в регистрации связанных с ФБК кандидатов использовали как предлог для незаконных митингов. Акции, сопровождаемые провокациями и беспорядками, нанесли ущерб городским службам и предпринимателям.

Так, «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» взыскали с ФБК по миллиону рублей, «Дорожная служба Москвы» - более 3 миллионов, ресторан «Армения» - 240 тысяч рублей. Сама Соболь насобирала штрафов на 1,3 миллиона рублей. В данный момент против «навальнистов» продолжают рассматривать иски на сумму 18 миллионов рублей.

Осенью Минюст РФ включил ФБК в список иностранных агентов. Фонд получал иностранное финансирование, в том числе, из Европы, США и Израиля. Организация Навального пыталась оспорить решение, однако они проиграли суд. Накануне ФБК предпринял вторую попытку и подготовил необходимые документы, однако планам помешал очередной транш из США.

Помимо многомиллионных штрафов и статуса иноагента против ФБК завели уголовное дело по статье 174 «Легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем». Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Учитывая компетенцию «юристов» фонда и стремящееся к нулю число выигранных ими дел, шансов на победу у ФБК просто нет.

Вся команда ФБК во главе с Навальным позиционирует себя как специалистов, которые якобы готовы помогать людям, предоставляя им квалифицированную помощь. Однако, как показывает практика, они не способны даже себя защитить от исков в суде, предоставив грамотные доказательства и собрав нужные бумаги.