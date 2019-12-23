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Книгоиздатели пригрозили «Яндексу.Видео» и YouTube вечной блокировкой

10:53 23.12.2019
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Популярным сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube пригрозили вечной блокировкой в России. С заявлением о подобном развитии событий выступил генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, пишет газета "Ведомости".

Речь идет о судебных исках издательства "Эксмо" по поводу удаления с этих сервисов нелегальных аудиоверсий книг. Так, 2 декабря Мосгорсуд удовлетворил апелляцию издательства об обеспечительных мерах в отношении нелегальных аудиоверсий книги Лю Цысиня "Задача трех тел". В первой инстанции суд отклонил жалобу издательства за недостаточностью доказательств.

В соответствии с решением суда YouTube и "Яндекс" обязаны удалить нелегальные копии этого произведения, или они будут заблокированы в России. Отмечается, что "Эксмо" намерено идти до конца и добиваться добровольного удаления "Яндексом" нелегальных аудиокниг.

"Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России", - заявил Рябыко.

Напомним, что так называемая "вечная блокировка" как мера борьбы с пиратством действует в России с 2015 года. Если ресурс добровольно не удаляет нелегальный контент по требованию правообладателя, суд может обязать Роскомнадзор его заблокировать до удаления пиратской копии. Если правообладатель повторно найдет на этом ресурсе нелегальный контент, он может потребовать его вечной блокировки.

Темы: Борьба за соблюдение авторских прав в России
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 14:10
Гость: Старый евrей

В России обязательно нужно много кого заблокировать. Причем на Колыме. Навсегда.
23.12.2019, 13:18
Гость: да-да

так называемые либерал-космополиты по прежнему увлекаются всякими придуманными ими запретами. Атака на наши права и свободу может начаться от экзотических клубов любителей пробежки, за которыми стоят конспирологические структуры и хозяева денег. Запретить Ютуб это запредельно, однако могу предположить что для них это только начало. Дальше потребуют запретить интернет, свободу. Потом хозяева жизни потребуют платить за воздух. Это на самом деле концелагерезация жизни.
......,,,,,
Какая вообще проблема господин Рябыко? Все должно быть очень просто. Как вы сами любите говорить нашему народу, на неправедные действия власти по отношению к народу и конкретному человеку. Обращайтесь в суды.
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