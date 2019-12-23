Книгоиздатели пригрозили «Яндексу.Видео» и YouTube вечной блокировкой

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Популярным сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube пригрозили вечной блокировкой в России. С заявлением о подобном развитии событий выступил генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, пишет газета "Ведомости".

Речь идет о судебных исках издательства "Эксмо" по поводу удаления с этих сервисов нелегальных аудиоверсий книг. Так, 2 декабря Мосгорсуд удовлетворил апелляцию издательства об обеспечительных мерах в отношении нелегальных аудиоверсий книги Лю Цысиня "Задача трех тел". В первой инстанции суд отклонил жалобу издательства за недостаточностью доказательств.

В соответствии с решением суда YouTube и "Яндекс" обязаны удалить нелегальные копии этого произведения, или они будут заблокированы в России. Отмечается, что "Эксмо" намерено идти до конца и добиваться добровольного удаления "Яндексом" нелегальных аудиокниг.

"Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России", - заявил Рябыко.

Напомним, что так называемая "вечная блокировка" как мера борьбы с пиратством действует в России с 2015 года. Если ресурс добровольно не удаляет нелегальный контент по требованию правообладателя, суд может обязать Роскомнадзор его заблокировать до удаления пиратской копии. Если правообладатель повторно найдет на этом ресурсе нелегальный контент, он может потребовать его вечной блокировки.