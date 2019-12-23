«Нефть» пишем - «транзит» в уме: Кремль прижимает Лукашенко?

Договориться по большинству ключевых вопросов Путину и Лукашенко, по мнению российской стороны, все-таки не удалось

Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Фото с сайта kremlin.ru

В Санкт-Петербурге прошел очередной раунд переговоров между российским и белорусским президентами.

Как сообщает БЕЛТА, по итогам переговоров Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 млрд кубометров газа и 24–25 млн тонн нефти. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года. Стоимость нефти также будет на уровне 2019-го. Впрочем, это расходится с версией российской стороны.

Сразу оговоримся, что вокруг очередных переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 20 декабря в Санкт-Петербурге существует как бы две трактовки событий.

Одна, назовем её официально-бравурной, оперируют понятиями вроде роста взаимного товарооборота с 9 млрд долларов в конце 90-х годов до нынешних 35,5 млрд, именно такие цифры на переговорах озвучил Владимир Путин. Его коллега-визави Александр Лукашенко не устает подчеркивать вклад белорусской экономики в российский ВВП, на предприятиях России, по его словам, имеющих контакты с белорусскими предприятиями, сегодня трудится до 10 миллионов россиян и т.д. и т.д. В общем и целом, интеграция есть и работает, но присутствуют проблемы.

У практиков экономики, впрочем, несколько другой взгляд на проблемы экономического сотрудничества и взаимодействия, это и является второй трактовкой. Сравните первые утверждения, например, с высказанными замечаниями министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

"У нас сейчас, по результатам переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере", — заявил Орешкин в Санкт-Петербурге, цитируем по ТАСС.

То есть, договориться по большинству ключевых вопросов, по мнению российской стороны, все-таки не удалось. По нефти, газу и по налогам, что в последнее время является мощнейшим раздражителем для обеих стран.

Рассуждая о проблемах российско-белорусской интеграции, следует постоянно помнить факты и пытаться отделить их от привычной риторики о "вечной дружбе" и взаимном якобы стремлении народов жить вместе и желательно в одном государстве. Мы недавно рассказывали, почему это уже не везде так в Белоруссии, да и в России возможный тесный союз также не все воспринимают однозначно.

Слова Орешкина тем более удивительно выглядят на фоне очередной порции оптимистических заявлений, которые прозвучали буквально накануне петербургской встречи Путина и Лукашенко. 18 декабря появились сообщения, что российская сторона компенсирует белорусской потери от налогового манёвра в нефтяной сфере (при поставках нефти РФ на нефтеперерабатывающие заводы в РБ), чего, собственно, с невиданным упорством добивался последние 1,5 года Лукашенко.

По данным специализированного издания Neftegaz.RU, размер компенсации белорусской стороне достигает 1,5 млрд долларов, сделка пойдет в 2020-2024 гг. Сама белорусская сторона ранее оценивала потери своей нефтеперерабатывающей отрасли от налогового манёвра в 10,5-11 млрд долларов, так что "жалкие" полтора миллиарда погоды здесь явно "не делали".

Четверть белорусского экспорта на Запад сегодня составляет переработанная российская нефть, сами можете оценить размеры этого вклада в казну Белоруссии! Минфин РФ справедливо называет сложившуюся ситуацию скрытой формой субсидирования, а в самой Белоруссии называют "перетаможкой".

Чтобы было совсем понятно – с 2017 г. в Белоруссию ежегодно поставляется 24 млн тонн условного нефтяного сырья. Все предприятия республики перерабатывают около 18 млн тонн. Простой вопрос – где разница? А разницу талантливые управленцы "батьки" примерно в 6 млн тонн сырой нефти беспошлинно (минуя в этом смысле платежи в российский бюджет) гонят на ту же Украину, Польшу, Прибалтику и прочие соседние страны, имея по году очень и очень неплохой "бакшиш". Именно эта деталь и составляет природу последних разногласий между руководителями наших стран и крупнейшими бизнес-игроками.

И вот, Лукашенко утверждает, что все вопросы решены, а Орешкин говорит – не договорились. Все последнее время Лукашенко давил на то обстоятельство, что раз оба государства — союз — то и цены на газ должны быть едиными по обе стороны границы. Сейчас 1000 кубометров газа обходится белорусским партнерам по 127 долларов, Лукашенко же настаивает на цене, как в Смоленской области для внутреннего потребителя – порядка 70 долларов.

Опять же, в свете самых разных противоречивых оценок и суждений, Лукашенко на переговорах, вроде бы, соглашался на цену в районе 100 долларов за тысячу кубов, но вспомним, что сказал Орешкин. Да и, скорее всего, руководству "Газпрома" вечные скидки на газ для наших соседей по СНГ, наверное, порядком надоели, при том, что в Западную Европу ровно такой же газ удается продавать по цене почти в два раза выше (в среднем).

Разумеется, есть и еще масса разногласий по самым что ни на есть экономическим вопросам, например, с налогообложением товаров из Белоруссии на внутреннем рынке Евразийского союза. Вспомните пресловутые "белорусские шпроты" или киви с мандаринами, растущие где-то под Минском и Гомелем, и масштаб противоречий, всплывающий в глазах наших "эффективных менеджеров", станет ясен сам собой. Справедливости ради стоит отметить, что у белорусов также имеются претензии и небезосновательные к России и представителям её бизнеса.

"Обострение между Россией и Белоруссией случились не сегодня и не вдруг, кстати, ровно год назад еще начались снова эти взаимные упреки. Так что сегодня мы видим как бы продолжение еще той, прошлогодней истории, только и всего, честно говоря, чем это закончится и что в результате получим — никто не знает", — отмечает директор Центра политологических исследований при Финансовом университете Павел Салин.

По словам эксперта, оживление на нынешнем этапе дискуссий о необходимости интеграции двух государств может быть важным для Кремля сразу по нескольким причинам.

"Во-первых, можно вспомнить явно завышенные ожидания российской стороны от проведения саммита "нормадского формата" в Париже, на котором точно не случилось никакого "прорыва". Между тем, и украинское, и особенно белорусское направление становится особенно важным для Москвы в свете приближающегося транзита власти, времени до ключевых событий, а это 2021-2022 год, осталось не так много. И пока для оптимизма поводов нет", — уверен собеседник.

Ранее мы уже писали, что создание Союзного государства — одна из обсуждаемых схем транзита власти в России, при которой Владимир Путин уже не будет занимать пост президента, а возглавит какую-либо надгосударственную структуру (Совбез, Госсовет или как раз Союзное государство).

Никаких позитивных итогов в ближайшей перспективе от переговоров Путина и Лукашенко не ждет и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Бесконечная прелюдия с затянувшейся интеграцией России и Белоруссии приводит только к топтанию на месте, так будет и сегодня. Экономические вопросы стороны не могут решить, потому что если у российского бизнеса еще был сначала некий позитивный настрой по вопросу объединения, интеграции, то после 2008 года и особенно после второй волны кризиса в 2014-2015 гг. ничего такого не осталось", — говорит Колташов.

И стратегией многих российских предприятий в последнее время стало то же импортозамещение, направленное на вытеснение не только санкционных товаров с Запада, но и товаров… из Белоруссии.

"Условно говоря, российские производители говорят — вот белорусский творог, да, замечательный, но вот наш, российский творог, чем он хуже? И так по многим направлениям, крупные российские агрохолдинги не намерены терпеть бесконечно белорусских конкурентов", — приводит пример Колташов.

Особое раздражение представителей российского бизнеса, конечно же, вызывала и вызывает позиция белорусских властей по закрытию своего внутреннего рынка от игроков Союзного государства. Далеко за примерами ходить не нужно: 19 декабря на пресс-конференции Владимир Путин привел пример, когда белорусские производители сельхозтехники спокойно поставляют свою продукцию на российский рынок, вместе с тем, ни одно предприятие из России, включая гигантов вроде "Ростсельмаша", не может продать на рынке соседней страны ни одну единицу своей техники.

Павел Салин указывает, что, по крайней мере, на сегодняшнем этапе Лукашенко и его окружение не готово расставаться с наиболее привлекательными активами на территории республики. От НПЗ до тех же бывших предприятий "Беларуськалия" (сейчас название изменилось, прошла процедура банкротства и оздоровления, но эти предприятия по-прежнему остаются одним из мировых лидеров поставок калийных удобрений, крупнейшими налогоплательщиками в бюджет РБ).

Говорят, что Игорю Сечину и его "Роснефти" так или иначе удалось получить небольшую долю в белорусской нефтепереработке (не достигающую, впрочем, контрольного пакета), а вот попытки того же олигарха Сулеймана Керимова зайти в калийный бизнес Белоруссии не увенчались успехом. Керимова и его усилия при этом откровенно поддерживало государство в лице президента на тот момент Дмитрия Медведева, что привело к громкому задержанию одного из топ-менеджеров "Уралкалия" в республике Беларусь.

Сотрудника Керимова в конце концов отпустили на свободу, а белорусская сторона заключила чуть позже договор о поставках поташа с китайскими покупателями по цене ниже средней на тот момент, что привело практически в ярость производителей как в России, так и в США.

Вспомнили и пересказали мы эти яркие, но не самые еще "взрывоопасные" на сегодня эпизоды во взаимоотношениях двух стран, разумеется, не случайно. Если вернуться в чистую политику, а именно в вопросы и проблематику реального сближения двух стран, к процессу, который был запущен более двух десятилетий назад, то оценки могут быть самыми разными.

Опять вспомним недавнее выступление Владимира Путина, который, отвечая на вопросы о перспективах создания реального Союза, ответил коротко — решение о создании Союзного государства было правильным, но не выполнено 90% из задуманного! И плавно он подвел к тому, что у двух стран необходимо создать единые контрольные и ревизионные органы. Нужно ли это Лукашенко, который прекрасно понимает аппетиты российской олигархии — вопрос, думаем, риторический.

Подводя итог, сейчас точно можно сказать – встреча и переговоры между Москвой и Минском сегодня точно не последние в череде встреч, эстафета плавно переходит в 2020 год. Переговоры в Санкт-Петербурге даже промежуточным этапом затруднительно в полном смысле слова назвать, потому что больно невнятные итоги озвучиваются и заявляются. Напомним, что с 7 декабря пошел третий десяток лет процессу очень непростой интеграции и сближения двух государств, не факт, что он вообще закончится при нынешних лидерах двух стран…