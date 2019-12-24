Рейтинг доверия Путина бьет антирекорд в преддверии Нового года и транзита власти

18:25

Вероятно, ВЦИОМ понимает общее недоверие к власти, но пытается скрыть и подретушировать свои графики



Фото с сайта kremlin.ru

Рейтинг доверия Владимиру Путину под Новый год обновил антирекорд – по данным ВЦИОМ, еженедельный опрос граждан на 15 декабря показал, что доверяют президенту 69,3% граждан. Ранее самый низкий результат был в начале августа 2019 года – 70,1%.

Безусловно, это все еще высокий показатель, но и он вызывает скепсис. Во-первых, изначально ВЦИОМ публиковал результаты по спонтанному опросу, то есть респондентам задавали общий вопрос – кому вы верите из политиков? Такую формулировку можно считать наиболее объективной, потому что респонденты сами отвечают и вспоминают фамилии, без давления.

После выборов 2018 года, когда на граждан вывалили массу непопулярных "реформ", о которых никто не просил, рейтинг начал снижаться.

Когда стало понятно, что показатели слишком низкие, ВЦИОМ ввел новый рейтинг с новой методикой – теперь о доверии спрашивали конкретно по фамилиям (грубо говоря, формулировку "кому вы доверяете из политиков" сменили на формулировку "доверяете ли вы Владимиру Путину"). Результат оказался в два раза лучше – более 70% граждан ответили доверием.

Динамика обоих опросов отображалась ведомством по-прежнему еженедельно. Когда же рейтинг спонтанного опроса приблизился к 30% и мог вот-вот пересечь эту черту, ВЦИОМ сразу перевел опрос в ежемесячный, видимо, чтобы сгладить результаты в целом по месяцу и не злить никого "наверху".

Вообще этот шаг был логичен, ведь если власти вводят непопулярные меры подъема экономики (по крайней мере, как они это объясняют) – "мусорную реформу", пенсионную "реформу", повышение НДС, тарифов, цен, не желают вводить прогрессивную шкалу НДФЛ под любыми надуманными предлогами – то, конечно, рейтинг доверия будет падать.

Сначала у правительства, а за ним и у президента, который защищает и даже поощряет это правительство, берет ответственность за повышение пенсионного возраста на себя. При том, что бюджет в конце года оказывается профицитным, но этих денег население все равно не увидит.

О чем говорит вся эта ситуация? Вероятно, о том, что ВЦИОМ прекрасно понимает общее недоверие к власти, но пытается скрыть и подретушировать свои графики.

Теперь начал падение и "удобный" график, опустившись ниже 70%. Показательно, что это происходит под Новый год, когда обычно начинается "новогоднее настроение".

Можно предположить, что и дальше рейтинг будет снижаться, однако покажет ли это ВЦИОМ? Или, может быть, введет еще один опрос с формулировкой "Как сильно вы доверяете Владимиру Путину"?

При этом в последнее время опять активизировались обсуждения предстоящего транзита власти, подогрели их высказывания Геннадия Зюганова о том, что досрочные выборы президента могут пройти уже в сентябре 2020 года.

"Дочь Путина, прилетевшая накануне на буровую платформу, и визит Зюганова в соседний Китай говорят о том, что Кремль активно проводит неформальные консультации с США и КНР накануне трансферта президента. События набирают ход. Собственно, мы и ранее писали: рубеж 2021 год, после чего государство изменится", – пишет на этом фоне телеграм-канал "Незыгарь".

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий напоминает, что вообще и указанный ВЦИОМом рейтинг 69% – это завышенный показатель, который можно сравнить разве что с триумфом политика. Потому что в России лишь около 20% разбираются в вопросах политики и могут объективно обосновать свое мнение, без влияния госСМИ.

В дальнейших манипуляциях с кривой графика он также не сомневается, однако этот вопрос упирается в тот самый транзит политической системы, о котором говорят все чаще.

Кто знает, может быть, снижение доверия даже в социологическом ведомстве, которое считается провластным, значит начало транзита? Эксперт поделился своим мнением с Накануне.RU:

– Я в этих цифрах сомневаюсь – это было бы не просто достижением, это было бы триумфом любого политика. Учитывая, что ВЦИОМ всегда выводит эти плюс-минус 70%, к этому серьезно относиться нельзя. Это, конечно, нарисованные данные, просто сейчас ситуация такова, что даже нарисовать достаточно оптимистически график становится трудно.

Даже 69% поддержки не было никогда в лучшие времена. Потому что так не бывает. 80% людей в России вообще не имеют мнения никакого, они не интересуются ничем, кроме личного, семейного быта. Это четко видно и по фокус-группам, и по объективным исследованиям. То есть тех, кто вообще что-то знает и думают о политике, всего 20% населения. Поэтому в любом случае ни у одного политика рейтинг не может быть больше 10%, потому что 10% – это половина политизированного населения.

Поэтому реальные рейтинги любых политиков колеблются между 10-12% в случае грандиозного успеха, а в реальности – на уровне 3-5%. Всех, любых политиков.

В дальнейшем нарисовать-то можно все, что угодно. Вопрос в том – нужно ли им будет это рисовать?

Ведь проблема не в том, поддерживает Путина население или нет, это никого не волнует, а волнует то, что сама правящая элита хочет получить от Путина и благодаря Путину. И насколько ей нужен Путин для следующего политического цикла, и вообще когда начнется этот политический цикл? Вот реальные вопросы, а все остальное – как рисуют, так и будут рисовать.