Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л'Этуаль»

11:28

Сотрудникам учреждений Минобороны на Новый год подарят сертификаты сети магазинов «Л'Этуаль», красную икру, а также вручат подарочные карты «Ленты» и «Перекрестка». Это следует из данных госзакупок, пишет РБК.

Согласно открытым данным, на подарки и торжественные мероприятия военное ведомство потратит 32,7 миллиона рублей. В 2018 году министерство израсходовало на эти цели около 27 миллионов рублей.

Основные новогодние траты военного ведомства в этом году — 26,2 миллиона — приходятся на Москву. Из них более семи миллионов рублей пойдет на новогодние ели (одна из которых будет стоить три миллиона), 4,8 миллиона рублей — на организацию «елки» министра обороны с подарками, почти 400 тысяч рублей — на закупку красной икры для новогодних подарков одним из институтов Минобороны, более 3,5 миллиона рублей — на подарочные карты сети «Перекресток».

В прошлом году Федеральное казначейство проверило проведенную в 2017 году Министерством обороны закупку елей и выявило нарушения при определении начальной цены контракта. О закупке праздничных конструкций и украшений на сумму 17,2 миллиона рублей тогда Минобороны объявило в ноябре 2017 года. По условиям контракта, подрядчик должен был поставить 268 елей стоимостью от 14 тысяч до 2,99 миллиона рублей за светодиодную искусственную ель высотой 12 метров. При формировании начальной цены ведомство ссылалось на предложения трех компаний.