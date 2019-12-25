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Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л'Этуаль»

11:28 25.12.2019
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудникам учреждений Минобороны на Новый год подарят сертификаты сети магазинов «Л'Этуаль», красную икру, а также вручат подарочные карты «Ленты» и «Перекрестка». Это следует из данных госзакупок, пишет РБК.

Согласно открытым данным, на подарки и торжественные мероприятия военное ведомство потратит 32,7 миллиона рублей. В 2018 году министерство израсходовало на эти цели около 27 миллионов рублей.

Основные новогодние траты военного ведомства в этом году — 26,2 миллиона — приходятся на Москву. Из них более семи миллионов рублей пойдет на новогодние ели (одна из которых будет стоить три миллиона), 4,8 миллиона рублей — на организацию «елки» министра обороны с подарками, почти 400 тысяч рублей — на закупку красной икры для новогодних подарков одним из институтов Минобороны, более 3,5 миллиона рублей — на подарочные карты сети «Перекресток».

В прошлом году Федеральное казначейство проверило проведенную в 2017 году Министерством обороны закупку елей и выявило нарушения при определении начальной цены контракта. О закупке праздничных конструкций и украшений на сумму 17,2 миллиона рублей тогда Минобороны объявило в ноябре 2017 года. По условиям контракта, подрядчик должен был поставить 268 елей стоимостью от 14 тысяч до 2,99 миллиона рублей за светодиодную искусственную ель высотой 12 метров. При формировании начальной цены ведомство ссылалось на предложения трех компаний.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Праздничные дни и памятные даты в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 15:31
Гость: КУ

ТАК КОГО ЗАЩИЩАЮТ ВОЕННЫЕ? НАРОД ИЛИ ЧИНОВНИКОВ? ПО-МОЕМУ ОТВЕТ ПОНЯТЕН -КОГДА БОМБЫ НАТО БУДУТ ПАДАТЬ НА НАРОД ВОЕННЫЕ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ЧИНОВНИКОВ...
25.12.2019, 13:08
Гость: Белое солнце пустыни

— Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала…
25.12.2019, 13:07
Гость: личный опыт

кхе-кхе...паркетные генералы из Арбатского военного округа себя не обидят.
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