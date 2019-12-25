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Правительство России одобрило план приватизации

14:57 25.12.2019
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В среду правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В план приватизации государственных активов на 2020–2022 годы не вошли РЖД и «Аэрофлот», сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительства. При этом в план был включен московский аэропорт Шереметьево.

«Аэропортовая инфраструктура — да. То, что касается РЖД и "Аэрофлота", речи там (в плане) нет об этих объектах»,— цитирует вице-премьера «Интерафакс». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев добавил, что в план приватизации также не вошла «Объединенная зерновая компания» (ОЗК).

Накануне заседания, 24 декабря, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что утвержденная правительством программа приватизации на 2020–2022 годы не содержит крупных активов.

По словам Силуанова, «Газпром» и «Роснефть» не рассматривались для включения в перечень к приватизации и глобальных изменений госучастия в них не планируется.

Он добавил, что правительство выделило три направления для приватизации. Первое — это снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, где она сейчас составляет, например, 60% или 52%. Второе — снижение доли государства в компаниях со 100-процентным участием, например в «Транснефти» или РЖД, где это «будет дело не одного года».

В третье направление, по его словам, вошли компании, из которых государство может «безболезненно выйти» и получить деньги в качестве источника для финансирования дефицита бюджета.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Бизнес и предпринимательство в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 20:15
Гость: Ник

Прихватизаторов народной собственности все равно настигнет кара,т.к.народные проклятия всегда сбываются.
25.12.2019, 20:12
Гость: Странно это,,,,,,

Что-то я не пойму, у нас дефицит или профицит бюджета?????? Весь год таодычили, что профицит, а теперь силуянов говорит, что дефицит?????
25.12.2019, 18:49
Гость: 1

Дед, потому, что доход приносит не тебе, а можно это купить подешёвке и тогда доход будет твой.
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