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Пенсионная реформа стала самым запоминающимся событием года для россиян

10:56 26.12.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Наиболее важным событием 2019 года, по мнению россиян, стала пенсионная реформа. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада=центра", опубликованные агентством "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, именно пенсионную реформу назвали 44% респондентов. На втором месте по важности событий уходящего года стали лесные пожары в Сибири, которые назвали 38% опрошенных. 

Далее следуют наводнение в Иркутской области, открытие железнодорожной части Крымского моста, события, связанные с российскими военными в Сирии. 

Также в запоминающиеся события 2019 года попали отстранение России от международных спортивных соревнований, гибель моряков во время пожара на глубоководном аппарате "Лошарик", удачная посадка Airbus A321 "Уральских авиалиний" в кукурузном поле близ Жуковского, обмен пленными с Украиной и переговоры президентов Путина и Зеленского, а также пожар в соборе Парижской Богоматери.

Человеком года, по мнению россиян, является Владимир Путин (31%), Владимир Зеленский (7%), Сергей Лавров (6%), Сергей Шойгу (5%) и Александр Лукашенко (5%).

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 19:04
Гость: Виктор

Гм... а запомнилось ли на Украине повышение пенсионного возраста с 2011 года? Помнят ли повышение ПВ без различия пола до 67 - 70 лет, граждане ЕС, США, Израиля, Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи?
26.12.2019, 19:02
Гость: Виктор

Ха-ха-ха! Какое фиаско с СП-2, дружок? У берегов Германии стоит российский трубоукладчик Фортуна, с Охотс кого моря идет более мощный Академик Черский. Всё будет достроено,хотя и несколько позже!Забыли,как скакали по поводу невозможности построить автомобильный и Ж/Д мосты в русский Крым? И что? Уже проехали в Крым и обратно миллионы автомобилей, а вчера пошли и поезда в Крым. И, забавно, кто же может надавать по шее сильнейшей в мире армии России, единственной в мире, обладающей гиперзвуковыми крылатыми ракетами. Россия на 15 лет опередила США в развитии гиперзвука, систем РЭБ, систем ПРО, ракет и торпед с ядерными двигателями.
26.12.2019, 16:34
Гость: Ссссс!!!!!!

А Путину пора с Турцией делать размен Сирии на более богатую Ливию.Турки пойдут на это,а нам останутся завоеванные позиции в Сирии.Иначе не видать нам и Сирии и Ливии.,вдобавок надают на по шее как пить дать.Впрочем и в этом случае нам там мало что светит,Фиаско типа СП2. Береги Среднюю Азию лучше,здесь и позиции предпочтительнее и один " Узбекстан",как самоназывали себя узбеки СССР("Мана Кыргызстан!", орет убек,играя в карты с киргизом.!"Мана,Узбекстан!".орет ему в ответ киргиз)С стоит куда дороже.Не умеем считать,разучились ценить!А хороших дипломатов не осталось со времен царизма.Все норовим варяга поставить,да не тянут они.
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