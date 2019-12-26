Пенсионная реформа стала самым запоминающимся событием года для россиян

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Наиболее важным событием 2019 года, по мнению россиян, стала пенсионная реформа. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада=центра", опубликованные агентством "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, именно пенсионную реформу назвали 44% респондентов. На втором месте по важности событий уходящего года стали лесные пожары в Сибири, которые назвали 38% опрошенных.

Далее следуют наводнение в Иркутской области, открытие железнодорожной части Крымского моста, события, связанные с российскими военными в Сирии.

Также в запоминающиеся события 2019 года попали отстранение России от международных спортивных соревнований, гибель моряков во время пожара на глубоководном аппарате "Лошарик", удачная посадка Airbus A321 "Уральских авиалиний" в кукурузном поле близ Жуковского, обмен пленными с Украиной и переговоры президентов Путина и Зеленского, а также пожар в соборе Парижской Богоматери.

Человеком года, по мнению россиян, является Владимир Путин (31%), Владимир Зеленский (7%), Сергей Лавров (6%), Сергей Шойгу (5%) и Александр Лукашенко (5%).