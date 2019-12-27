В Кремле предложили россиянам потерпеть еще пять лет

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Почувствовать изменения к лучшему в своей жизни россияне смогут после реализации национальных проектов, которые рассчитаны до 2024 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому 60% граждан назвали уходящий год трудным и плохим для страны.

По словам Пескова, в Кремле считают, что к этим оценкам надо относиться «с известным допуском», поскольку в них присутствует «изрядная доля» эмоций.

«Хотя, безусловно, не без трудностей, и нам хорошо известно об этих трудностях. И вчера президент России Владимир Путин говорил на совете по нацпроектам, что граждане не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю проделанную работу», - цитирует Пескова Finanz.ru.

Несмотря на определенные трудности в экономике, «общая стабильность обеспечена и гарантирована - в плане макроэкономической стабильности нет и не может быть никаких сомнений», подчеркнул он.

Помехи для развития страны, по словам Пескова, приходят извне. Сложилось «достаточно недружественное международное окружение, вряд ли это способствует особо плодотворным результатам», объяснил он, добавив, что «работа продолжается», несмотря на сложности.

«Для Кремля это был очередной год напряженной работы, которая главным образом преследует одну цель - повышение благосостояния граждан России», - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, когда граждане смогут почувствовать результаты этой работы, Песков напомнил, что задача повышения уровня жизни заложена в национальные проекты, «поэтому это должно произойти в срок, на которые рассчитаны эти проекты, а именно до 2024 года».