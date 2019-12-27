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В Кремле предложили россиянам потерпеть еще пять лет

22:34 27.12.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Почувствовать изменения к лучшему в своей жизни россияне смогут после реализации национальных проектов, которые рассчитаны до 2024 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому 60% граждан назвали уходящий год трудным и плохим для страны.

По словам Пескова, в Кремле считают, что к этим оценкам надо относиться «с известным допуском», поскольку в них присутствует «изрядная доля» эмоций.

«Хотя, безусловно, не без трудностей, и нам хорошо известно об этих трудностях. И вчера президент России Владимир Путин говорил на совете по нацпроектам, что граждане не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю проделанную работу», - цитирует Пескова Finanz.ru.

Несмотря на определенные трудности в экономике, «общая стабильность обеспечена и гарантирована - в плане макроэкономической стабильности нет и не может быть никаких сомнений», подчеркнул он.

Помехи для развития страны, по словам Пескова, приходят извне. Сложилось «достаточно недружественное международное окружение, вряд ли это способствует особо плодотворным результатам», объяснил он, добавив, что «работа продолжается», несмотря на сложности.
«Для Кремля это был очередной год напряженной работы, которая главным образом преследует одну цель - повышение благосостояния граждан России», - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, когда граждане смогут почувствовать результаты этой работы, Песков напомнил, что задача повышения уровня жизни заложена в национальные проекты, «поэтому это должно произойти в срок, на которые рассчитаны эти проекты, а именно до 2024 года».

Темы: В России
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Комментарии читателей
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28.12.2019, 06:01
Гость: упростить в одну фразу "заткнитесь и не раздражайте нас..."

ABCD, ты прав в этой своей фразе. Следуй ей, и будет тебе лепета.
28.12.2019, 05:55
Гость: Сссссс!!!!!!!!

Ограбив народ повсюду где только нашли возможности ,вплоть до самого дорогого:пяти лет жизни,пучеглазый представитель грабителей имеет наглость заявлять о том,что знает наши беды!Еще б не знать тебе,бесстыжие глаза!
28.12.2019, 05:50
Гость: Штурман

У Ходжи Насреддина ишак по крайней мере учился говорить по-человечески,а тут даже этого не предусмотрено. Вранье во всем и никто наверху не несет ответственности за свой обман. Власти обещают резкий подъем уровня жизни простых людей (их 90%) за счет выполнения нереальных изначала национальных проектов которые не обеспечены ни ростом производства,ни ростом зарплат и доходов трудящихся. Главная "Баба-Яга против", то ест Минфин РФ работает против сказок гаранта для лектората и там, выполняя указания зарубежных кураторов, уже сейчас убивают эти проекты так как иначе Запад срубит сук на котором сидят дэффективные менеджеры в виде их сундуков за границей. Все же видят и понимают для чего раздута пиар-акция как национальные проекты гаранта который уже не будет отвечать за результат даже если чудом сможет сохранить свою власть. Вранье,ложь о "щастливом" будущем, стала для правителей единственным способом оправдать свое бессилие по выходу из экономического кризиса. Неужели настоящим правителям России (не Кремлю и правительству) не ясно что народ уже не верит обещаниям ни гаранта и кого либо другого о росте экономики РФ и уровня жизни народа и пора делать что-то полезное народу чтобы сохранить "стабильность",то есть самих любимых.
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