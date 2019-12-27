Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

14:06

Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этой трагедии стал взрыв газа», — сказал он.

Он добавил, что не видит в версии о теракте никаких новых элементов и вообще темы для обсуждения, сообщает «Интерфакс».

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек.

Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было. Следствие неоднократно опровергало версию теракта и призывало не доверять террористическим организациям, которые приписывают себе взрыв в Магнитогорске.