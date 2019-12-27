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Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

14:06 27.12.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этой трагедии стал взрыв газа», — сказал он.

Он добавил, что не видит в версии о теракте никаких новых элементов и вообще темы для обсуждения, сообщает «Интерфакс».

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек.

Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было. Следствие неоднократно опровергало версию теракта и призывало не доверять террористическим организациям, которые приписывают себе взрыв в Магнитогорске.

Темы: Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 20:32
Гость: Дед

Иногда жильцы сами действуют как диверсанты.
Снесут вентканалы,а потом дружно взлетают.
Надо запрещать любые перепланировки в типовых домах.
Если не устраивает типовое жильё,то покупайте себе отдельно стоящий дом или коттедж и делайте там любую планировку..
Экспериментируйте в своё удовольствие.А многоэтажках всё рассчитано и нечего вмешиваться в конструкцию здания,подвергая опасности других людей
27.12.2019, 18:21
Гость: Время Ч.

Это только твоя больная голова связала взрыв дома и взрыв маршрутки.
27.12.2019, 18:18
Гость: Иван Иваныч

Донецкий ополченец первой волны Бриг, написал, что принять этот звук за звук калаша, могут только те, кто видел его только на фото. Это взрыв газовых баллонов микроавтобуса.
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