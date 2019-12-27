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РПЦ изменила правила крещения детей

07:55 27.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Синод Русской православной церкви опубликовал изменения в таинствах, исключив ограничения для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал заседания Синода.

"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", - цитирует агентство записи в журнале Синода.

Под именами "в иных национальных звучаниях" понимаются созвучные имена, например: Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей. В РПЦ также обратили внимание духовенства на эти изменения.

В то же время, если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, "причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем".

В обосновании к этим решениям сказано, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями".

Кроме того, отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку – это прерогатива родителей.

Темы: Православная церковь в России
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27.12.2019, 13:56
Гость: Ray Bloom

Попы, отвалите от наших детей!
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