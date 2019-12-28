В центр Москвы завезли искусственный снег

17:21

Чтобы создать новогоднее настроение, в Москву начали завозить снег. Вчера снежную площадь устроили в парке «Зарядье».

Как рассказали в пресс-службе парка, это было сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы прочувствовали новогоднюю атмосферу. У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели, пишет Вечерняя Москва.

Сегодня кучи снега стали появляться на улицах в центре столицы, сообщает издание The Village. Больше всего сугробов можно наблюдать на Тверской и Моховой, которые ночью перекрыли на десять дней ради фестиваля «Путешествие в Рождество».

Фото: Соцсети