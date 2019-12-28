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В центр Москвы завезли искусственный снег

17:21 28.12.2019

Чтобы создать новогоднее настроение, в Москву начали завозить снег. Вчера снежную площадь устроили в парке «Зарядье».

Как рассказали в пресс-службе парка, это было сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы прочувствовали новогоднюю атмосферу. У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели, пишет Вечерняя Москва

Сегодня кучи снега стали появляться на улицах в центре столицы, сообщает издание The Village. Больше всего сугробов можно наблюдать на Тверской и Моховой, которые ночью перекрыли на десять дней ради фестиваля «Путешествие в Рождество».

Фото: Соцсети

Темы: Москва, Погода и природные изменения в России
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Комментарии читателей
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28.12.2019, 20:47
Гость: Питон

Снег завозят из Сибири типа зима в столице тоже.
28.12.2019, 20:33
Гость: Радио узел

а по федеральным каналам, шапкой, собирают на лечение тяжело больным детям,
28.12.2019, 19:49
Гость: ?

Ничего само не меняется в этом мире!
Все комментарии (8)
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