«Свести концы с концами»: что изменится с Нового года

09:40

С 1 января 2020 года в России вступает в силу целый ряд обновлений и дополнений в действующее законодательство

С Нового года россиян ждет целый ряд новаций. Так, с начала 2020 года увеличится минимальный размер оплаты труда. Поскольку зарплата не может быть меньше МРОТ, то только напрямую эта новация затронет около 3 млн человек. Благодаря увеличению показателя, большее количество семей сможет претендовать на помощь от государства. Однако, по словам экспертов, эта прибавка поможет россиянам лишь сводить концы с концами. Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.

© KM.RU, Алексей Белкин

С 1 января 2020 года в России вступает в силу целый ряд обновлений и дополнений в действующее законодательство. Они касаются практически всех сфер жизни граждан. Вот несколько важных новаций.

Семьям подкинут на бедность

Базовые оклады для официально трудящихся россиян в наступающем году вырастут. Заработная плата человека, работающего на полную ставку, не может быть ниже минимального размера оплаты труда – МРОТ.

С 1 января 2020 года он составит 12 130 рублей в месяц. Это равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года. Это очень существенное изменение для России, считает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

«От МРОТ зависят начисления заработной платы бюджетникам, а также большое количество пособий. Также этот показатель применяется при учете пособий для малоимущих», — говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

Так, только напрямую МРОТ затронет около 3 млн человек.

Для семей с детьми, чей доход меньше двух МРОТ, с Нового года меняется система получения помощи от государства.

«Если раньше на пособие в размере средней заработной платы в регионе могли рассчитывать семьи, в которых от трех детей и более, то теперь такое пособие могут получать семьи, в которых от одного ребенка. И если раньше оно выплачивалось до достижения ребенком возраста 1,5 лет, то сейчас оно будет начисляться до возраста ребенка в три года», — говорит Сигал.

Конечно, хорошо, что критерии предоставления помощи для семей расширяются, но по факту прибавки от государства «помогут сводить концы с концами, но никак не будут способствовать росту уровня жизни населения», говорит партер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

В 2020 году будет продолжено постепенное увеличение возраста выхода на пенсию в рамках реформы. Так, в 2020 году женщины уйдут на заслуженный отдых в 56 лет, а мужчины — в 61 год.

В дальнейшем каждый год срок выхода на пенсию будет увеличиваться на шесть месяцев каждый год.

Ради безопасности на дорогах

Целый ряд изменений в 2020 году коснется автомобилистов. Осуществить техосмотр автомобиля можно будет только в специализированной станции (или в передвижном пункте), которые имеют лицензию на проведение ТО. Диагностическая карта будет выдаваться после полной проверки авто в электронном виде. А факт прохождения будет фиксироваться с помощью фото.

Это требование должно по идее снизить аварийность на дорогах, говорит Илья Жарский.

Езда на авто без номеров после покупки теперь запрещается. Автовладелец должен будет получить их сразу, и сделать это можно прямо у автодилера в салоне продаж.

Изменятся правила перевозки детей в автобусах. С июля 2020 года возраст транспортного средства, который перевозит детей, должен составлять не более десяти лет.

Кроме того, автобусы должны оборудовать оранжевыми или желтыми маячками, навигационными системами и тахографами. Это требование также снизит число ДТП и повысит уровень безопасности на автомагистралях, отмечает Жарский.

С нового года коммерческий транспорт нельзя будет парковать во дворах жилых домов, перекрывая проезд автомобилям жильцов. Под запрет попадают крупногабаритные автомобили и даже легковые — такси, эксплуатируемые как компаниями, так и частными лицами в коммерческих целях.

Алкоголь подорожает

Неприятная новость с Нового года ждет любителей спиртных напитков. Эксперты предсказывают рост цен на алкоголь. Так, с 1 января повысятся акцизы на вино. Он вырастет до 31 рубля за 1 литр, последовательно увеличиваясь на 1 рубль в 2021 и 2022-м годах.

Акциз на шампанское при этом будет равен 40 рублям в 2020 году.

С нового года будет установлен акциз на виноматериалы и виноград, который используется для производства вина и шампанского. Эти меры могут привести к подорожанию как импортных, так и отечественных спиртных напитков на 5-10%, отмечали ранее эксперты.

Минимальные розничные цены на коньяк, водку и ликероводочные изделия также увеличатся.

Цена на водку вырастет на 7% — до 230 рублей за поллитра, на коньяк — на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 рублей.

«Каждый год, как и все продукты питания, алкоголь дорожает. На продукты питания влияет в основном инфляция, рост накладных расходов у производителей и так далее. Известно, что примерно с 2000 по 2019 год цены на продукты выросли в четыре раза. Аналогично растет и цена на алкоголь, но здесь дополнительно к инфляционным моментам добавляются еще такие, как рост ставки акциза и стоимость комплектации», -— отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» директор центра «Цифра» Вадим Дробиз.

Больше налогов

С Нового года для лекарственных средств вводятся обязательные коды сертификации с криптозащитой. Также препараты с идентификацией будут отслеживаться для мониторинга их движения.

Курительные смеси для электронных сигарет с 2020 года станут акцизным товаром. Это усложнит их реализацию и вполне может повысить цены на «вейпы», отмечали ранее эксперты.

На ряд товаров в России вводится маркировка.

«Обязательные требования к маркировке лекарств, обуви, органической продукции с Нового года, повышение некоторых видов налоговых отчислений в целом скажется на росте конечной цены товаров и услуг. Поэтому если правительство и обещает рост средней зарплаты, то все эти повышения фактически пойдут на обслуживание налоговых аппетитов государства», — говорит Илья Жарский.

Кстати, неприятный сюрприз ждет с Нового года ждет и любителей покупок в зарубежных интернет-магазинах.

C 2020 года налогом в размере 15% от суммы превышения будет облагаться купленный товар на сумму от 200 евро. Ранее данный порог устанавливался в пределах 500 евро.

Максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 килограмм, сверх этой нормы необходимо будет доплатить по два евро за каждый килограмм.