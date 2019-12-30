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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

16:23 30.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Первый зампред комитета Государственной думы России по контролю и регламенту, член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов и средние зарплаты россиян. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 30 декабря.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — заявил Нилов.

Член Госдумы также предложил оставить на потом прописывание, «сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать».

Ранее 30 декабря депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративах. Он объяснил, что госслужащие — «лицо государства» и появляющиеся в сети материалы об их неэтичном поведении негативно сказываются на имидже государственной власти.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.12.2019, 23:48
Гость: гость

Хе-хе-хе. Слова, слова, слова. Красивые слова. Это какой же депутат себе зарплату то по собственной воле сократит? Этично, не этично. Ничего никто не сократит. Хоть там и так люди мягко говоря небедные сидят.
30.12.2019, 23:21
Гость: Почему оказались?

Мы из нее и не вылазили.
30.12.2019, 21:58
Гость: Макар

Загнали, заманили, вот и оказались. Потом приспособились.
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