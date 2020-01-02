МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий, пишет РИА Новости.
Соответствующие изменения предполагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Отмечается, что документ направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС", а также введение новых дефиниций.
Предполагается, что закон вступит в силу в апреле 2020 года.
"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий изменениями предусматривается введение обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия", - говорится в пояснительной записке к документу.
Принимать решения об эвакуации будут комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности – правительственные, региональные, муниципальные. При этом правительство должно будет определить порядок проведения эвакуационных мероприятий, который позволит определить алгоритм действий органов власти и населения.
Документ также обязывает должностных лиц и организации своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, за невыполнение предлагается привлекать к административной ответственности по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях.
Данная статья КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.