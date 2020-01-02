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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

13:05 2.01.2020
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МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий, пишет РИА Новости.

Соответствующие изменения предполагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Отмечается, что документ направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС", а также введение новых дефиниций.

Предполагается, что закон вступит в силу в апреле 2020 года.

"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий изменениями предусматривается введение обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации ‎с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия", - говорится в пояснительной записке к документу.

Принимать решения об эвакуации будут комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности – правительственные, региональные, муниципальные. При этом правительство должно будет определить порядок проведения эвакуационных мероприятий, который позволит определить алгоритм действий органов власти и населения.

Документ также обязывает должностных лиц и организации своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, за невыполнение предлагается привлекать к административной ответственности по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях.

Данная статья КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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02.01.2020, 16:45
Гость: У нас вся страна - зона ЧС.

В законе прописаны предельно допустимые нормы вредных веществ содержащихся в воздухе, воде, земле. Вдумайтесь: ПРЕДЕЛЬНО допустимые! Это значит, что при превышении этих норм на какие-то проценты должна разворачиваться спасательная операция с привлечением техники и ресурсов, в воздух должны подниматься самолёты, вертолёты, землю утюжить танки, тягачи, вездеходы! Должна быть устранена причина опасной ситуации и спасены люди оказавшиеся в зоне ЧС!
Ага! Щязз! Тут вам не там!
У нас частенько просачивается информация о превышении этих норм в десятки, а то и в тысячи раз!, и никто не чешется! Просто констатируют факт! Некоторые районы страны по загрязнению промышленными отходами просто непригодны существования, но люди там живут и работают и остаются в неведении об опасности!
Так што новый закон очень сильно смахивает на насильственное выселение людей с обжитых территорий для последующего коммерческого разграбления. Похожее было в 90х, когда элитное жильё в центре столицы объявлялось аварийным и людей влёгкую выселяли в замкадье, а особонесогласные либо пропадали без вести, либо пополняли ряды бомжей.
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