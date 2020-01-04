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Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

16:13 4.01.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС.

Глава государства уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - убежден Путин. "Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - признался он.

Президент не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока он находится в проработке. 

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. 

В этом году президент выступит с посланием 15 января.

Темы: Владимир Путин
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05.01.2020, 00:56
Гость: "Нешто

я да не пойму? При моем-то при уму?.." (с)
05.01.2020, 00:54
Гость: Разумение

оказалось хреновое.
05.01.2020, 00:53
Гость: "Не можешь -

научим. Не хочешь - заставим." армейская мудрость
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