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Жириновский на Красной площади раздал деньги «сиротам и холопам»

15:07 6.01.2020

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки  по Красной площади 5 января покупал и дарил окружающим елочные игрушки и угощения.  В своем Инстаграме он написал: «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!»

Не обошлось и без раздачи денежных купюр.

Раздавая тысячные купюры, политик приговаривал  в шутку: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Его помощники руководили толпой: «Взяли и отходите».

Темы: Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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06.01.2020, 22:41
Гость: Сердечник

новость из разряда "из грязи в князи"
06.01.2020, 22:40
Гость: Москва

А когда его просили оказать адресную помощь, то денег у него не оказалось.
06.01.2020, 22:22
Гость: ???

Жириновский раздаст деньги «сиротам и холопам»?
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