Жириновский на Красной площади раздал деньги «сиротам и холопам»

15:07

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади 5 января покупал и дарил окружающим елочные игрушки и угощения. В своем Инстаграме он написал: «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!»

Не обошлось и без раздачи денежных купюр.

Раздавая тысячные купюры, политик приговаривал в шутку: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Его помощники руководили толпой: «Взяли и отходите».