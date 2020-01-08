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В России изменяют правила поверки счетчиков

15:09 8.01.2020
Фото с сайта pronedra.ru
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Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения, пишет "Российская газета" со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова. 

По его словам, сейчас готовятся поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", согласно которым после того как специалист сделает на месте поверку прибора, он должен будет в течение суток внести данные в реестр ФГИС "Аршин", который является ведомственной системой с открытым доступом.

С помощью данной системы владелец счетчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Кроме того, россияне смогут ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки.

В ведомстве считают, что данная мера позволит снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства. Кроме того, иногда злоумышленники выдают жильцам свидетельства, хотя реальное обследование не проводится.

Кроме того, электронная фиксация позволит исключить альтернативное "хождение" бумажных свидетельств, что, в свою очередь, провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.

Планируется, что данная норма вступит в силу в конце сентября.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Росстандарт
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 02:05
Гость: ТС

Это вы, дорогой, еще в Швеции за электричество счетов не видели. 25 % сумма за собственно электричество, а еще 75% разные на нее налоги... Вот где обиралово!
08.01.2020, 22:01
Гость: Маразм "реформаторов" крепчает

Во всём мире учёт отпущенных (проданных, предоставленных)благ, в т.ч. электроэнергии, тепла и воды, ведет продавец.
И только в РФ потребитель правительственным решением обязан (а как же рыночные отношения, и т.п. "лабуда" о равенстве сторон?), именно - обязан, за свой счёт устанавливать и обслуживать счётчики того, что ему продают.
А частные монополисты - энергетики и прочие коммунальщики - обворовывают беззащитных потребителей.
Как это делают "бедные, несчастные" монополисты?
Элементарно,
=
тарифы на электричество и все коммунальные услуги для населения завышены в 2-4 раза,
=
образующаяся гигантская (Фактически украденная у населения) маржа оседает в офшорах и идет на сверх потребление паразитов.
=
Об этом вопиющем воровстве у правительства РФ (почему то?) "голова не болит".
А вот, в очередной раз, создать условия для ухудшения жизни народа - это "завсегда и с великим удовольствием".
И это - не недомыслие, и не головотяпство.
Это - политическая линия.
08.01.2020, 20:10
Гость: 1

Куда ты проскочил. Вводится новая база данных, причем только в сентябре, где будут записывать когда необходимо выполнить очередную поверку. Ничего более не изменится! Сейчас (в Москве, как в других местах не знаю) тоже на mos.ru есть база, где видно когда пора делать поверку, и в квитанциях тоже печатают.
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