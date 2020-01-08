В России изменяют правила поверки счетчиков

15:09

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения, пишет "Российская газета" со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

По его словам, сейчас готовятся поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", согласно которым после того как специалист сделает на месте поверку прибора, он должен будет в течение суток внести данные в реестр ФГИС "Аршин", который является ведомственной системой с открытым доступом.

С помощью данной системы владелец счетчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Кроме того, россияне смогут ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки.

В ведомстве считают, что данная мера позволит снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства. Кроме того, иногда злоумышленники выдают жильцам свидетельства, хотя реальное обследование не проводится.

Кроме того, электронная фиксация позволит исключить альтернативное "хождение" бумажных свидетельств, что, в свою очередь, провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.

Планируется, что данная норма вступит в силу в конце сентября.