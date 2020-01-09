Минкомсвязь закупила для госорганов софт на 757 млн рублей

11:14

В масштабной централизованной закупке Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 года, большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис». Общая сумма на закупку софта составила 757 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант».

Группы «Ланит» и Softline поставили ведомству лицензии на отечественное офисное программное обеспечение. Это произошло по итогам трех аукционов: в двух с общей суммой контрактов 498,57 миллиона рублей выиграла «Ланит», в третьем с суммой 244,3 миллиона — Softline. «Ланит» поставила «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), а Softline — «Р7-Офис» компании «Новые коммуникационные технологии» (НКС). По условиям тендеров, офисные пакеты должны быть совместимы не менее чем с двумя операционными системами (ОС) из реестра российского ПО и поддерживать мобильные ОС.

«Ланит» в целом поставила 150,8 тысячи лицензий «МойОфис» для 19 федеральных органов исполнительной власти, сообщили в организации. Самым крупным заказчиком стала ФНС с 86,9 тысячи лицензий с правом получения обновлений сроком на год. «Выбирая из двух пакетов, находящихся в реестре отечественного ПО, мы остановились на "МойОфис", так как у нас есть опыт взаимодействия с НОТ и мы хорошо знакомы с их продуктами»,— уточнили в «Ланите». В ФНС пока никак не отреагировали на закупку.

С 2024 года большинству госорганов наложат запрет на создание и модернизацию собственных информационных систем на основе проприетарного кода зарубежных фирм. Таким образом, они не смогут использовать иностранное ПО и должны будут внедрить в свою работу российские аналоги, пишет «Компания».