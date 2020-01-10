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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

13:55 10.01.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Пятеро сотрудников уволены из центрального аппарата ФСБ после нападения предполагаемого стрелка Евгения Манюрова 19 декабря 2019 года. Об этом изданию Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.

Между тем, по данным источников РБК, из центрального аппарата ФСБ были уволены сразу 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был ликвидирован.

Манюров работал в частных охранных фирмах. По словам его отца, сын увлекался стрельбой и хотел стать мастером спорта. Издание Baza писало, что при обысках в квартире стрелка обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет.

Темы: Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 22:34
Гость: личный опыт

Чем пристальнее я вглядываюсь в окружающую меня действительность, тем отчетливее понимаю деятельность И.В. Сталина в 1937-38 годах прошлого века в том числе и в отношении сотрудников силовых структур.
10.01.2020, 22:27
Гость: Я не понял

За что наказали полковников? За бизнес? Что им уже нельзя заниматься бизнесом на рабочем месте в свободную от пыток и провокаций минуту? Это же бесчеловечно. А почему другим можно на работе снимать и выкладывать? Вон, Айфон, только этим и занят. Правда, ничего другого он и не умеет, но его же подполковник пристроил на это тёплое местечко. А этого подполковника почему не увольняют? Он помимо этого ещё и рекламой постоянно подрабатывает прямо при выполнении прямых служебных обязанностей. Ему можно, а другим низзя?
10.01.2020, 20:50
Гость: Сторонний наблюдатель.

Мне на Майдан наплевать, также как и на зажравшихся ГБшников.
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