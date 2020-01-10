Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

13:55

Пятеро сотрудников уволены из центрального аппарата ФСБ после нападения предполагаемого стрелка Евгения Манюрова 19 декабря 2019 года. Об этом изданию Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.

Между тем, по данным источников РБК, из центрального аппарата ФСБ были уволены сразу 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был ликвидирован.

Манюров работал в частных охранных фирмах. По словам его отца, сын увлекался стрельбой и хотел стать мастером спорта. Издание Baza писало, что при обысках в квартире стрелка обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет.