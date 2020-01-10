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Генерал Чварков получил три года колонии условно за хищение 4,3 млн руб.

18:21 10.01.2020
Сергей Чварков. Стоп-кадр из видео
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Второй Западный военный суд в пятницу приговорил условно к трем годам колонии экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова. Он признан виновным в хищении 4,3 млн рублей у подчиненных, сообщает ТАСС.

"Признать Чваркова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года без штрафа. Считать назначенное наказание условным, установить испытательный срок на два года", - огласил приговор судья Константин Репета. 

Поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме, суд огласил только вводную и резолютивную часть. При этом суд отменил арест на изъятые ранее денежные средства у генерала в размере 450 тыс. рублей и отменил ранее избранную Чваркову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При назначении условного наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: боевые заслуги генерала, состояние его здоровья, безупречную службу, выслугу лет (с августа 1978 года) и государственные награды.

Адвокат Павел Лапшов заявил, что намерен обжаловать решение суда. "Никаких доказательств вины нашего подзащитного обвинением не было представлено", - отметил он.

Уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года. Бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере по восьми эпизодам преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В период предварительного следствия Чварков обвинялся в том, что после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией Генштаба и АО "НПО "Русбитех", "разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями". Речь идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг в период с 2015 по 2017 год.

По результатам расследования генералу предъявили обвинение в окончательной редакции в том, что, находясь на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, он похитил у семи подчиненных зарплату в размере 4,3 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу изначально было признано Министерство обороны РФ, затем - семеро подчиненных генерала, от имени которых получались денежные средства.

По словам адвоката подсудимого Павла Лапшова, подчиненные его подзащитного "потерпевшими себя не считают" и просят суд оправдать Чваркова.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 22:27
Гость: D.D.

"безупречную службу" при 4.5 млн д о к а з а н н ы х, далее упал пацтул - ржунимагу
путинщина как безупречное ....
10.01.2020, 22:17
Гость: Измельчало генеральство.

Уже по карманам тырить начало.
10.01.2020, 22:06
Гость: А чё?

Повезло хенералу. А если бы он позарился на мешок картошки, то пятнашка строго была как минимум. А если бы корзинку винограда с тосканских полей винни-пуха стырил, то три пожизненного как минимум. А боевые заслуги где? На Куликовском поле? Или в партизанах на Лазурном берегу?
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