Евгений Пригожин действительно был на борту самолета, приземлившегося в Мюнхене перед задержанием

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Немецкие СМИ сообщают о задержании петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в аэропорту Мюнхена 10 января

Об этом передает портал Pravda.ru, в распоряжении которого оказались фотографии с моментом задержания бизнесмена.

По данным немецкого издания Zuerst!, инцидент произошёл 10 января в 11 часов утра вскоре после прибытия рейса SU-6657 из Санкт-Петербурга. Согласно информации издания Pravda.ru, среди пассажиров данного рейса действительно находился Евгений Пригожин 1961 года рождения.



Информация о задержании бизнесмена Пригожина вызвала бурное обсуждение среди пользователей соцсетей, в том числе об аресте заявили несколько крупных российских Telegram-каналов. Вскоре после этого Zuerst! без объяснения причин удалил статью об инциденте в аэропорту Мюнхена.

Сообщается, что один из очевидцев задержания Евгения Пригожина в Мюнхене разместил в социальной сети Facebook фотографию с места происшествия. На снимке видно, как полицейский сопровождает человека, похожего на петербургского бизнесмена.

В компании «Конкорд» прокомментировали информацию о задержании. По информации пресс-службы «Конкорда», Евгений Пригожин часто путешествует за границу, как и многие другие граждане РФ, и в скором времени уже вернется на свое рабочее место.

Напомним, что Евгений Пригожин в декабре 2016 года был включен в санкционный список США якобы из-за вмешательства в американские выборы.

