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В Госдуме предложили амнистию для отдельных категорий осужденных

23:25 13.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуму внесен проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, сообщает РБК.

В число тех, кого он предлагает освободить от наказания, вошли впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести:

- лица, принимавшие участия в боевых действиях по защите Отечества, а также приравненные к ним лица;

- лица, выполнявшие служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия;

- военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал вооруженных сил, а также других войск, воинских формирований, органов и организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе;

- обладатели госнаград СССР и России;

- несовершеннолетние;

- лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также те, кто подвергся воздействую радиации при этой катастрофе или вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году;

- женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, а также беременные женщины (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);

- одинокие мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети и/или дети-инвалиды (при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних);

- мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет;

- инвалиды I или II группы, больные активной формой туберкулеза, отнесенной к I или II группе диспансерного учета, а также онкобольные с заболеваниями III или IV клинической группы.

В пояснительных материалах Сергей Иванов подчеркивает, что законопроект предусматривает применение амнистии "к достаточно ограниченному кругу лиц". 

Если лица перечисленных категорий были осуждены на срок свыше пяти лет лишения свободы, он может быть сокращен на одну треть, если на срок свыше 10 лет - на одну четверть.

Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для злостных нарушителей порядка в исправительных учреждениях, отмечает ТАСС.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 00:08
Гость: такс

Ну чтоб жизнь на воле скучной не была освободят Ну и под шумок всех с кем боролись ведь они все обладатели гос наград Факиру аплодируем Ну а честным труженикам целую тыщу дадут но не всем
13.01.2020, 23:59
Гость: Предлагаю

"амнистировать" бандерву прямо в Канаду.
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