Старый Новый год: истинный праздник для православных русских

Нетерпеливое ожидание празднования Нового года знакомо каждому, но тем, кто блюдет традиции православия, Новый год стоит отмечать именно в ночь с 13 на 14 января



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Нетерпеливое ожидание празднования Нового года знакомо каждому россиянину! Ведь это время новых начинаний, перемен, чудес и исполнения желаний. Сказка и радостное настроение наполняют каждого, от мала до велика!

Раз в год посещает ребят Дедушка Мороз, раз в год взрослые поспешно, пока бьют куранты, пишут на бумажке самое заветное желание, сжигают, бросают пепел в бокал... Но разве только один раз? У нас же есть еще и Старый Новый год!

И пусть весь мир смеется, дескать, вот русским только повод дай! И правда, празднования отгремели, и речь президента послушали, и салюты все запустили, и салаты поели... и на работу уже вышли! И опять Новый год.

А смешного тут, если вдуматься, ничего и нет. Потому что православным русским, тем, кто блюдет религиозные традиции, как раз и стоит отмечать Новый год в ночь с 13 на 14 января.

Календарные реформы минувших дней

Если бы не царь Петр Первый, то в России, может быть, сегодня был бы 7500 год «от сотворения мира». Остальной мир уже давно жил по юлианскому календарю, названному в честь Юлия Цезаря, который очень хотел ликвидировать путаницу в исчислении дней и создал календарь совместно с египетским астрономом Созигеном.

В календаре было 365 дней, каждый четвертый год имел 366 дней - в принципе, как мы привыкли. Именно этот юлианский календарь велел Петр ввести в России: за 31 декабря 7208 года следовало 1 января 1700 года от Рождества Христова. Но у календаря был существенный недочет, из-за которого спустя столетия сезоны и месяцы начали бы сдвигаться относительно друг друга.

А Европа жила в это время по календарю Григорианскому, автором которого был астроном Лилио, живший в шестнадцатом веке.

Резолюцию «Утверждаю» на работе Лилио начертал папа римский Григорий XIII, так что в честь его и назвали этот календарь, исправивший недочеты юлианского. В чем разница? В том, что теперь не считался високосным последний год столетия, если он не делится на 400.

Но минус все-таки имелся. Расхождение между юлианским и григорианским календарем составляло четыре века назад десять дней, а к началу XX века - уже 13 дней.

Можно представить, с какими неудобствами сталкивались стороны, ведущие, к примеру, международную торговлю! В царской России менять ситуацию никто не собирался, ведь все церковные праздники, в частности Пасха, рассчитывались по юлианскому календарю. Зато большевики уже в 1918 году утвердили григорианский календарь - Пасху-то они не праздновали, какая разница?

Все новое непривычно

«Старый стиль» и «новый стиль» - выражения, знакомые большинству, ведь даже в учебниках еще недавно писали, что, например, Лермонтов родился 3 (15) октября 1814 года. То есть по юлианскому календарю это 3 октября, а по новому, григорианскому - 15 октября. Заметьте, разница 12 дней.

В двадцатом и двадцать первом веках к дате прибавляем 13 дней, а в двадцать втором веке - уже 14. А Великая Октябрьская революция? Помните стишок: «День седьмого ноября - красный день календаря». Это про 25 октября. И про октябрят-ноябрят, упраздненных аж в девяносто первом. Что ж, и самим большевикам было непросто перестроиться.

А что же Новый год? Нам нетрудно справить его дважды: по старому стилю и по новому!

Вернемся к христианам

Русскую Православную Церковь, несмотря на старания большевиков, шелохнуть с места не удалось, а тем более запугать каким-то новым календарем. Так что живет РПЦ по прежнему юлианскому календарю, и Рождество наше 7 января, а не 25 декабря, как везде в мире. У нас перед праздником христиане держат строгий Рождественский пост.

А длится пост с 28 ноября по 6 января, то есть празднование привычного Нового года - грех. Лакомство, выпивка и веселье не к лицу постящемуся. Никаких разудалых корпоративов, шампанского, оливье с «Докторской» да фейерверков не положено.

Да уж, спрятаться от праздника - дело для верующего очень непростое. Еще не наступила календарная зима - а улицы уже украшены, в витринах выставляются подарочные наборы, в журналах печатают новые новогодние рецепты, из каждого утюга звучат новогодние песни. Праздник витает в воздухе, вся заражены новогодним настроением! Что же делать постящемуся? Нельзя же употреблять мясо, яйца, да и торт тоже.

В принципе, кулинарный выход найти можно, ведь не проблема найти великолепные постные рецепты и организовать безалкогольный стол и тихие семейные посиделки. Только как же сама идея поста: ограничение физическое и моральное? Так что Старый Новый год все-таки идеально подходит человеку верующему. Может, поэтому он и прижился в народе?

Вкусный и веселый праздник

Представьте себе, чего лишается постящийся и что он может «наверстать» в гастрономическом отношении в «повторный праздник».

Без оливье не представить праздника, причем неважно, с колбасой он и майонезом или с раковыми шейками да рябчиком. Постный салат «Оливье» - это нонсенс. Холодец с хреном и запеченную утку-курицу-гуся нельзя ни под каким соусом! Что же, заменить эту вкусноту соевой сосиской?

Про торты и пирожные тоже придется забыть, ведь там яйца и молоко. Можно взять чернослив и положить внутрь орешек. Тоже вкусно, но точно не празднично.

Шампанское, коньяк, ликеры придется спрятать подальше. Хотя пост и разрешает глоточек вина, но как же в праздник ограничиться одним бокалом игристого?

Скучноватый праздничный стол, не правда ли? Песни, смех, караоке, дискотека, катание с горки в три утра тоже под запретом! Нет, ну это вовсе не Новый год.

Так что из положения есть только один выход: отпраздновать Старый Новый год как следует!! Чтобы и подарки, и звон бокалов, и поджаристая курочка, и оливье. А компания всегда найдется! Нам ли, русским, этого не знать...

Новолетие на Руси

Но разве только с приходом большевиков начали в России праздновать 13 и 14 января? Если поспрашивать бабушек, то многие, скорее всего, вспомнят рассказ о дореволюционных зимних гуляниях, а где-то их можно застать и сегодня. И спасибо Юлианскому календарю!

Православные 13 (1) января отмечали церковный праздник - День Святого Василия Великого (Васильев день), который приходился еще и на святки, длящиеся до Крещения. В Васильев день на Руси веселились, гадали и вкусно ели, и именно этот день закладывал основу всего будущего года.

Поскольку Святой Василий, по преданию, покровительствовал свиньям, свиноводам и свинопасам, то и на столе непременно были блюда из свинины, а хозяйки часто пекли пирожки и печенья в виде домашних животных и птицы.

Святки - время колядок, и в Васильев вечер дети и взрослые отправлялись по домам петь и просить угощение, в особенности части свиной туши или пироги с мясом.

Отдельное место на богатом праздничном столе занимала каша, которую варили ночью с особым ритуалом, а потом смотрели по ней, чего ждать от года наступающего.

Например, сбежавшая из горшка или пригорелая каша сулила неприятности, ее обязательно выбрасывали, а большое количество пенки означало многие пустые хлопоты. Вкусная пушистая кашка из печи обещала семье добрый, сытый, урожайный год.

Девушки в святки всегда гадали, а особенно точно узнать свою судьбу можно было именно в Васильев вечер. Зеркала, свечи, воск, кольца, ниточки - все помогало ответить на главный вопрос: «Кто же мой суженый?»

Юноши ходили по домам «посевать»: брали зерно и разбрасывали по полу. Считалось, что зерно это гарантирует хороший урожай, поэтому его бережно собирали и хранили до весеннего посева.

А сколько примет есть в народе на этот день! И все связаны с грядущим урожаем. Например, если на окнах в Васильев вечер много льда, жди много мёда. Чистое звездное небо сулило обилие ягод, а вьюга - орехов. Примечали и то, откуда дует ветер: если с севера - жди холодное лето, а если с юга - умеренное.

Да, Васильев день отмечали всей страной, а потом многие стали праздновать Старый Новый год. Хоть и без колядок, зато с практически прежними приметами.

Богатый стол, гости, пельмени или пирожки с «сюрпризом», по которым гадают, что ждет в ближайшем будущем. Как и прежде, в этот день не дают и не берут в долг, стараются завершить все срочные дела.

А еще Старый Новый год празднуется не только у нас. Например, в Черногории и Сербии тринадцатого января справляют «Малое Рождество», а в Греции в этот праздник все стараются быть добрее друг к другу. Швейцарцы в Старый Новый год отмечают еще и день Святого Сильвестра и устраивают маскарады.

Так что, со Старым Новым годом!