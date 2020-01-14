Депутат от «Единой России» предложил приравнять домохозяек к самозанятым

09:52

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и заставить их платить налоги.

По его словам, в России более 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые могли бы принести в казну триллионы рублей. Об этом парламентарий заявил «Росбалту».

«Все это мы обсуждали еще полтора года назад. 28 млн человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» - сказал Вострецов.

При этом первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев не поддержал данную инициативу.

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает», - цитируют Исаева «Известия».

Исаев также подчеркнул, что подобные предложения останутся «на уровне размышлений».