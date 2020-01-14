]]>
]]>
Главная В России Новости

Депутат от «Единой России» предложил приравнять домохозяек к самозанятым

09:52 14.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и заставить их платить налоги. 

По его словам, в России более 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые могли бы принести в казну триллионы рублей. Об этом парламентарий заявил «Росбалту».

«Все это мы обсуждали еще полтора года назад. 28 млн человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» - сказал Вострецов.

При этом первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев не поддержал данную инициативу.

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает», - цитируют Исаева «Известия».

Исаев также подчеркнул, что подобные предложения останутся «на уровне размышлений».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Партия «Единая Россия»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2020, 21:52
Гость: Сердечник

всё правильно придумано. налог на жизнь надо вводить. Причём с самого рождения начислять долг. а после трудоустройства - программа реструктуризации этого долга на 30 лет.
+ арендная плата родственникам за могилу умершего в течение 50 лет (нет, 50 лет мало, - 80 лет!!)
+ налог на неправильное голосование на выборах
+ налог на количество сердечных сокращений (всем внедрить счётчики сердцебиения с симкартами для передачи показаний)
+ налог на НОЖ (нездоровый образ жизни): заболел - плати налог
+ налог на ЗОЖ (здоровый образ жизни): не болеешь, - долго проживёшь, с_ка, - плати больше
+ налог на пешеходов(ХОДЯТ И ПРОТИРАЮТ АСФАЛЬТ-ПЛИТКУ, а ещё для них работают пешеходные светофоры и тратится краска для "зебр" и т.п.)
+ налог на нелюбовь к власти
...
Ну что, можно меня в Госдуму уже избирать теперь что-ли: от ЕР?
14.01.2020, 21:01
Гость: .

А вот пусть избиратели и отзовут его, как не оправдавшего их доверия.
Если он прошел по партийным спискам, то глава партии должен это сделать сам по требованию избирателей с пометкой, как утративший доверие.
Нет документов об отзыве от избирателей, значит все хорошо, значит всех все устраивает. Мычите в тряпочку и беснуйтесь на бестолковых форумах.
14.01.2020, 20:49
Гость: У нас что ни дурно, то приемлемо на УРА.

Домохозяйка - это по сути безработная, т.е. не имеющая дохода. Она трудится на семью БЕСПЛАТНО. Бесплатно сидит с детьми, потому что нет мест в детском саду или платить надо за него столько, сколько она заработать не сможет. Потому что не берут на работу по специальности и пр.
С чего брать налог, с СУММЫ ВЗЯТОЙ с потолка? Здесь не налог надо вводить, а пособие назначить ей как безработной.
Все комментарии (57)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.