Крупнейшая станция переливания крови пала жертвой «оптимизации» здравоохранения

Шестилетняя эпопея с «оптимизацией» филиала Липецкой областной станции переливания крови закончилась плачевно

Шесть лет назад городская станция переливания крови в Ельце была превращена в филиал областной липецкой станции. Из-за этого была сокращена львиная доля врачей и непонятно куда вывезена часть уникального оборудования. Несмотря на такие катаклизмы, станция продолжала эффективно работать, бесперебойно обеспечивая кровью семь районов области.

Станция переливания крови в Ельце

Тревожные вести о судьбе елецкой станции возобновились осенью 2019 года. Тогда областной Елецкий филиал областной станции переливания крови (в котором сейчас работают 32 человека, среди которых четыре врача и 18 медсестёр) было решено закрыть после проведённого в ноябре прошлого года круглого стола с участием федеральных и региональных руководителей медицинских организаций, руководителей Ельца и области.

Основной аргумент кроется в набившей оскомину «оптимизации»: дескать, ликвидация станции позволит сэкономить 12 миллионов рублей в год. Эти несчастные деньги затмевают разум чиновников, как запах сыра, лишающий воли Рокки из детского мультика «Чип и Дейл спешат на помощь».

«Забор крови у живущих в Ельце и семи смежных районов доноров будет круглосуточно осуществляться в елецкой городской больнице имени Семашко, а о выездах спецтранспорта в районы области желающих сдать кровь будут оповещать через местные СМИ, соцсети и объявления в медицинских лечебно-профилактических учреждениях», - заверил журналистов руководитель областного управлении здравоохранения Юрий Шуршуков.

На данный момент, правда, гипотетический пункт переливания крови в горбольнице Ельца наглухо закрыт, а точный срок начала его работы не может назвать никто. Возможно, совпадет это событие с датой закрытия станции 14 февраля 2020 года. 25 декабря облздрав издал приказ о закрытии филиала в Ельце, однако медики Елецкого филиала продолжают бить во все колокола, пытаясь сохранить свои рабочие места.

На сайте change.org размещена петиция Почетного донора России, жителя Ельца Сергея Стрелковского, требующего не закрывать в его городе станцию переливания крови. Выглядит она так: «В г. Елец, Липецкая обл, с насилением в 120 т.чел. закрывают станцию переливания крови!!! Отмечу то, что в крупных населенных пунктах рядом с г.Елец данные пункты закрыты уже давно!!! Кто-то скажет нерентабельно – НЕ ВЕРЮ!!! Я являюсь почетным донором и много разговаривал на эту тему!!! Раньше стояло самое современное оборудование, была своя лаборатория (к слову сказать лучше чем в г.Липецк!) которую попилили и вывезли?!! Зачем, для чего, почему, кто проводит такую антинародную политику?!!! В нашем городе закрываются последние предприятия, люди вынуждены уезжать в другие города!!! За последнее время ничего не построено, только разрушается, закрывается!!! Сколько можно?!!! ПОМОГИТЕ ОТСТОЯТЬ СТАНЦИЮ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ!!! ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ РАЙОНЫ!!!!».

За персонал Елецкого филиала ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», который получил уведомление о сокращении штатов, вступился профсоюз. На странице «Альянса врачей» в сети «ВКонтакте» появилось обращение заведующего Елецким филиалом Владимира Шишкина, который сообщил, что ему, врачу с 39-летним стажем, предлагают вакансии слесаря, плотника, тракториста или врача с окладом 12 тысяч рублей.

«Коллективу, а это 33 человека, предложили все непрофильные вакансии, которые есть в головной организации (Липецкой областной станции переливания крови. – прим. ред). Мне тоже предложили на выбор: агент по снабжению, сантехник, тракторист, гардеробщик, рабочий по стирке одежды, лифтер. Коллектив воспринял такую новость, конечно, плохо. Пытаемся отстаивать свои интересы, вступили в профсоюз “Альянс врачей»», — сообщил Шишкин.

Пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов в беседе с изданием «Такие дела» заявил, что весь коллектив станции переливания крови возмущен подобным решением и принял участие в записи видеообращения. «Ситуацию еще можно изменить и отменить приказ управления здравоохранения Липецкой области. Мы едем в Липецк, будем разговаривать с чиновниками, чтобы понять, насколько законно решение о закрытии», — пояснил Коновалов.

Последствия подобной «оптимизации», увы, известны. Удаленным от Липецка районам крови будет наверняка не хватать или, по крайней мере, её оперативная доставка будет затруднена. На кону же, как обычно, человеческая жизнь – как это, например, произошло в поселке Шалговаара Медвежьегорского района Карелии, где на днях умер 62-летний мужчина, к которому отказалась приехать скорая из райцентра. Как рассказали «Новой газете» родственники покойного, он страдал сахарным диабетом, а утром резко почувствовал себя плохо — не смог встать с кровати.

«Вызвали скорую, но в поселке нет своей больницы, а после того, как фельдшер вышла на пенсию, медиков вообще нет. Скорая находится в соседнем селе Паданы, и работает одна машина на четыре поселка. Сегодня машина эта уехала на другой вызов в соседнее село, а так как мобильной связи нет, им не смогли дозвониться», — пояснили в семье покойного.

Сын мужчины позвонил в районную больницу, в Медвежьегорск, но оператор на линии отказался высылать машину, так как на бумаге скорая есть в соседнем селе. «На мои просьбы и мольбы оператор просто положила трубку», — рассказал сын мужчины. Через два часа пациент умер.

Между тем, «оптимизация» здравоохранения в Карелии, как и в Липецкой области, семимильными шагами идёт уже несколько лет…

Иллюстрации с сайта gorod48.ru