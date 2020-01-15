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Жириновский предложил списать россиянам долги по кредитам

21:37 15.01.2020
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал списать гражданам России все долги по кредитам в размере 40 млрд рублей, а также ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. 

"Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними", - цитирует сообщение главы ЛДПР ТАСС.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний уровень одобрения заявок от россиян на разные виды кредитов в прошедшем году составил 36,9%, в декабре банки подтвердили 32,2% от общего количества заявок. Это стало минимальным значением с 2017 года.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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15.01.2020, 23:46
Гость: Пенсионер

Получается малообеспеченный взял кредит 10 тыс.руб. - ему подарят эти 10 тыс.руб., а миллиардер взял кредит 10 млрд.руб. ему тоже подарят 10 млрд.руб. - богатому достанется в миллион раз больше, деньги к деньгам, это как в дефолт - в первую очередь спасают богатые банки, а не бедное население!
15.01.2020, 23:34
Гость: а не надо было

давать им появляться, этим организациям.
15.01.2020, 23:33
Гость: Путин

Денег нет - но вы держитесь.
Я уже списал монгольским пенсионерам их кредиты
на 10 млрд.$.
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