Жириновский предложил списать россиянам долги по кредитам

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал списать гражданам России все долги по кредитам в размере 40 млрд рублей, а также ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

"Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними", - цитирует сообщение главы ЛДПР ТАСС.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний уровень одобрения заявок от россиян на разные виды кредитов в прошедшем году составил 36,9%, в декабре банки подтвердили 32,2% от общего количества заявок. Это стало минимальным значением с 2017 года.